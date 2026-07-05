Na start walki w Wimbledonie Hubert Hurkacz z dziecinną łatwością pokonał Caspera Ruuda. Norweg zszedł z kortu, nie wygrywając nawet seta. W kolejnej rundzie rozprawił się z Sebastianem Ofnerem. Austriak również nie zdołał wygrać z Hubertem choćby jednej partii.

W walce o rundę czwartą nasz reprezentant pokonał Tomy'ego Paula. Amerykanin postawił zdecydowanie najtrudniejsze warunki. Jako jedyny zdołał urwać Hurkaczowi seta. Wygrana z zawodnikiem notowanym na 25. miejscu w rankingu była szczególnie ważna, bo zapewniła Polakowi grę w drugim tygodniu.

Hubert Hurkacz - Jan Lenard-Struff. Wimbledon. O której i gdzie obejrzeć? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

W czwartej rundzie na szali będzie już leżeć udział w ćwierćfinale, a to wynik znakomity. Hurkacz zmierzy się w nim z rywalem nieco wyżej notowanym w rankingu ATP. Mowa o Niemcu Janie-Lennardzie Struffie. Dotychczas panowie mierzyli się z sobą dokładnie czterokrotnie.

Dwa pierwsze mecze wygrał Struff, dwa kolejne Hubert Hurkacz. Warto dodać jednak, że ich ostatnie starcie miało miejsce w Dubaju w 2024 roku. Od tego czasu bardzo wiele w karierach tych tenisistów się zmieniło. Szczególnie dużo u Polaka, który walczył z koszmarną kontuzją.

W trwającym Wimbledonie Struff prezentuje wysoką formę. Rozpoczął od pięciosetowego zwycięstwa nad Baezem, żeby potem w tym samym rozmiarze ograć Nakashimę i w trzeciej rundzie bez straty seta odprawić do domu byłego mistrza US Open - Daniiła Miedwiediewa. Szczególnie ta ostatnia wygrana robi wrażenie.

Spotkanie Hubert Hurkacz - Jan-Lennard Struff, którego stawką jest awans do ćwierćfinału Wimbledonu, zostanie rozegrane w niedzielę 5 lipca około godz. 16:00 czasu polskiego na korcie numer dwa kompleksu All England Club.

Transmisję na żywo w TV z tego spotkania będzie można obejrzeć w Polsacie Sport 1, Polsat Sport Premium 1 oraz na platformie Polsat Box Go. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na żywo w Interii Sport.

Iga Świątek MAJA SMIEJKOWSKA East News





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