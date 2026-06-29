O której gra Chwalińska? Gdzie oglądać mecz z Sawangkaew? [TRANSMISJA, WIMBLEDON]
Maja Chwalińska zagra z Mananchayą Sawangkaew w I rundzie Wimbledonu 2026. To będzie pierwszy oficjalny występ Polki po finale Roland Garros. Spotkanie zostanie rozegrane dzisiaj 29 czerwca. O której godzinie gra Maja Chwalińska? Gdzie obejrzeć w TV mecz Chwalińska - Sawangkaew? Transmisja na żywo. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.
Mecz Maja Chwalińska - Mananchaya Sawangkaew w I rundzie Wimbledonu 2026 zostanie rozegrany dzisiaj 29 czerwca o godzinie 12:00. Transmisję na żywo w TV z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanale kanałach Polsatu Sport 1 i Polsatu Sport Premium 1. Z kolei stream online będzie dostępny dla abonentów platformy Polsat Box Go. Relacja tekstowa oraz wynik na stronie Interii Sport.
Maja Chwalińska - Mananchaya Sawangkaew. Forma i osiągnięcia obu tenisistek
Maja Chwalińska (WTA 21) wraca na kort po niewątpliwie największym sukcesie w karierze. Polka dotarła do finału Roland Garros, co było sensacyjnym osiągnięciem. W finale ostatecznie przegrała z Mirrą Andriejewą, ale nie umniejsza to skali jej wyczynu.
Po turnieju w Paryżu nasza tenisistka nie rozegrała ani jednego oficjalnego spotkania. Na korcie pojawiła się tylko w meczu pokazowym, w którym zmierzyła się z Magdą Linette i przegrała 3:6, 6:3, 6-10. To sprawia, że jej dyspozycja na trawie pozostaje pewną niewiadomą, a już dziś rozegra pierwsze spotkanie na tegorocznym Wimbledonie. Chwalińska dostała od organizatorów "dziką kartę", w związku z tym nie musiała brać udziału w kwalifikacjach. Jak dotąd jej najlepszym wynikiem na Wimbledonie była II runda w 2022 roku. Miejmy nadzieję, że w tym razem uda jej się poprawić ten wynik.
Pierwszą rywalką Chwalińskiej będzie 23-letnia Mananchaya Sawangkaew (WTA 164). W kwalifikacjach rozegrała trzy spotkania i każde wygrała w trzech setach. Tajka jak dotąd nie zagrała w finale turnieju WTA, a jej największym osiągnięciem na turniejach wielkoszlemowych jest I runda Austrialian Open 2026. Rzecz jasna będzie to pierwsza bezpośrednia konfrontacja tych tenisistek, a zdecydowaną faworytką jest Polka.
Maja Chwalińska - Mananchaya Sawangkaew. Wimbledon. O której i gdzie obejrzeć? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]
Mecz Maja Chwalińska - Mananchaya Sawangkaew w I rundzie Wimbledonu 2026 zostanie rozegrany dzisiaj 29 czerwca o godzinie 12:00. Relacja tekstowa oraz wynik na stronie Interii Sport.
Transmisję na żywo w TV z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanale kanałach Polsatu Sport 1 i Polsatu Sport Premium 1. Z kolei stream online będzie dostępny dla abonentów platformy Polsat Box Go.