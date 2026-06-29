O której gra Chwalińska? Gdzie oglądać mecz z Sawangkaew? [TRANSMISJA, WIMBLEDON]

Mecz Maja Chwalińska - Mananchaya Sawangkaew w I rundzie Wimbledonu 2026 zostanie rozegrany dzisiaj 29 czerwca o godzinie 12:00. Transmisję na żywo w TV z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanale kanałach Polsatu Sport 1 i Polsatu Sport Premium 1. Z kolei stream online będzie dostępny dla abonentów platformy Polsat Box Go. Relacja tekstowa oraz wynik na stronie Interii Sport.

Maja Chwalińska - Mananchaya Sawangkaew. Forma i osiągnięcia obu tenisistek

Maja Chwalińska (WTA 21) wraca na kort po niewątpliwie największym sukcesie w karierze. Polka dotarła do finału Roland Garros, co było sensacyjnym osiągnięciem. W finale ostatecznie przegrała z Mirrą Andriejewą, ale nie umniejsza to skali jej wyczynu.

Po turnieju w Paryżu nasza tenisistka nie rozegrała ani jednego oficjalnego spotkania. Na korcie pojawiła się tylko w meczu pokazowym, w którym zmierzyła się z Magdą Linette i przegrała 3:6, 6:3, 6-10. To sprawia, że jej dyspozycja na trawie pozostaje pewną niewiadomą, a już dziś rozegra pierwsze spotkanie na tegorocznym Wimbledonie. Chwalińska dostała od organizatorów "dziką kartę", w związku z tym nie musiała brać udziału w kwalifikacjach. Jak dotąd jej najlepszym wynikiem na Wimbledonie była II runda w 2022 roku. Miejmy nadzieję, że w tym razem uda jej się poprawić ten wynik.

Pierwszą rywalką Chwalińskiej będzie 23-letnia Mananchaya Sawangkaew (WTA 164). W kwalifikacjach rozegrała trzy spotkania i każde wygrała w trzech setach. Tajka jak dotąd nie zagrała w finale turnieju WTA, a jej największym osiągnięciem na turniejach wielkoszlemowych jest I runda Austrialian Open 2026. Rzecz jasna będzie to pierwsza bezpośrednia konfrontacja tych tenisistek, a zdecydowaną faworytką jest Polka.

Maja Chwalińska - Mananchaya Sawangkaew. Wimbledon. O której i gdzie obejrzeć? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Mecz Maja Chwalińska - Mananchaya Sawangkaew w I rundzie Wimbledonu 2026 zostanie rozegrany dzisiaj 29 czerwca o godzinie 12:00. Relacja tekstowa oraz wynik na stronie Interii Sport.

Transmisję na żywo w TV z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanale kanałach Polsatu Sport 1 i Polsatu Sport Premium 1. Z kolei stream online będzie dostępny dla abonentów platformy Polsat Box Go.

Maja Chwalińska MATTHIEU MIRVILLE AFP

Maja Chwalińska podczas Wimbledonu Rob Prange AFP





Maja Chwalińska: Myślę, że na igrzyskach w LA mogłybyśmy stworzyć z Igą Świątek dobrą deblową parę. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport