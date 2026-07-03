Nowe informacje ws. zdrowia Mai Chwalińskiej. "Nie może się doczekać"

Jeszcze w Anglii Maja Chwalińska miała robiony rezonans, który miał wykazać skręcenie kostki. Nowy komunikat odnośnie stanu zdrowia zawodniczki, który dostaliśmy już po jej wizycie u polskiego specjalisty w dziedzinie ortopedii, potwierdza te informacje. Przynosi też jednak szereg nowych. Dość napisać, że powiało optymizmem.

Chwalińska już rozpoczęła lekkie ćwiczenia

- Po powrocie do Polski kilka dni temu Maja poddaje się leczeniu skręcenia prawego stawu skokowego, którego doznała podczas meczu pierwszej rundy Wimbledonu. Z przyjemnością informujemy, że proces powrotu do zdrowia przebiega pomyślnie, a zawodniczka rozpoczęła już lekkie ćwiczenia ogólnorozwojowe w ramach rehabilitacji - czytamy w komunikacie.

To oczywiście bardzo dobra wiadomość. Wychodzi na to, że Maja ma szansę się wyleczyć na planowany w połowie lipca turniej w Hamburgu. Inna sprawa, że w tej nowej wiadomości z klubu nie ma o tym ani słowa. - Na tym etapie Maja koncentruje się przede wszystkim na rekonwalescencji i stosowaniu się do zaleceń sztabu medycznego, aby zapewnić sobie bezpieczny powrót do rywalizacji. Choć nie wyznaczono jeszcze konkretnego terminu, rehabilitacja przebiega zgodnie z planem, a zawodniczka nie może się doczekać powrotu do gry, gdy tylko odzyska pełną sprawność.

Chwalińska zachowuje pozytywne nastawienie

Dalej w komunikacie są zapewnienia o tym, że zawodniczka, mimo urazu, jest w dobrej kondycji psychicznej. - Chcielibyśmy podziękować wszystkim za nieustające wsparcie i ciepłe słowa. Maja zachowuje pozytywne nastawienie i motywację; z niecierpliwością czekamy na jej powrót do rywalizacji.

BKT Advantage nie czekając na rozwój zdarzeń już teraz planuje renowację harda na hali w Bielsku. Ma to być zrobione tak, żeby kort był podobny do tego, na którym gra się w US Open. Chodzi o parametry, głównie o szybkość. W klubie mówią nam, że to pomoże Mai lepiej przygotować się do kolejnego Wielkiego Szlema. Co prawda tenisowe atuty Mai pasują przede wszystkim na mączkę (na trawie też nie jest źle), ale w Bielsku uważają, że przy odpowiednim przygotowaniu i odrobinie szczęście wynik wcale nie musi być taki zły. Tym bardziej że Maja znów będzie rozstawiona.

Maja Chwalińska Tomasz Jastrzebowski East News

Maja Chwalińska KENTARO TOMINAGA East News





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