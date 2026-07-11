Noskova zadedykowała jej historyczny triumf. Navratilova zalała się łzami

W sobotnie popołudnie fani tenisa byli świadkami historycznego momentu na korcie centralnym podczas finału Wimbledonu w grze pojedynczej kobiet. Po trzysetowej batalii po pierwsze wielkoszlemowe trofeum w swojej karierze sięgnęła Linda Noskova, która przy okazji została najmłodszą mistrzynią Wimbledonu od 2011 roku.

21-latka nie kryła emocji i po triumfie 6:2, 5:7, 6:3 nad rodaczką, Karoliną Muchovą, zalała się łzami. Kilkanaście minut później młoda tenisistka odebrała Venus Rosewater Dish z rąk patronki All England Lawn Tennis and Croquet Club, księżnej Kate. Kiedy nadeszła pora na wygłoszenie przemowy, Noskova po raz kolejny dała upust emocjom. Po podziękowaniach dla ojca, który mimo niechęci do samolotów przyleciał do Wielkiej Brytanii, aby wspierać córkę, Czeszka postanowiła podziękować także swojej mamie Ivanie, która zmarła w 2024 roku po długiej walce z chorobą nowotworową.

"Jest jeszcze jedna osoba, której chciałabym podziękować - moja mama. Zdecydowanie nie stałabym tutaj, gdyby nie ona, więc dziękuję" - ogłosiła Czeszka, a następnie przesłała całusa w kierunku nieba i zalała się łzami.

Wobec pełnego emocji przemówienia 21-latki obojętnie nie potrafiła przejść Martina Navratilova. Obecna w loży królewskiej legendarna tenisistka także nie mogła powstrzymać łez, a wszystko zarejestrowały telewizyjne kamery.

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Martina Navratilova dwa razy pokonała raka

Wielokrotna mistrzyni turniejów wielkoszlemowych w singlu, deblu i mikście doskonale wie, jak dramatycznym przeżyciem jest walka z chorobami nowotworowymi. W 2010 roku u legendy zdiagnozowano raka piersi, a w 2023 roku w mediach pojawiły się informacje mówiące o tym, że wykryto u niej nowotwory gardła i piersi. Ostatecznie 69-latka pokonała raka, jednak nie ukrywa, że była to dla niej najtrudniejsza walka w dotychczasowym życiu.

"Takie doświadczenie każe ci zmierzyć się z własną śmiertelnością" - mówiła kilka lat temu w rozmowie z Piersem Morganem.

Przepiękny gest księżnej Kate na Wimbledonie. Tak potraktowała Czeszki

Linda Noskova MAJA SMIEJKOWSKA East News

Linda Noskova Marleen Fouchier AFP

Martina Navratilova AFP





Tak Noskova przypieczętowała triumf. Czeski finał Wimbledonu [WIDEO] Polsat Sport