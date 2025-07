Iga Świątek przyzwyczaiła kibiców i ekspertów, że bije wiele rekordów. Tak się stało także na Wimbledonie. Polka została drugą w historii kobietą, która w erze open wygrała turniej Wielkiego Szlema bez straty gema. Do tej pory, jako pierwsza i jedyna dokonała tego Steffi Graf, która w finale Roland Garros 1988 pokonała Nataszą Zwieriewą 6:0, 6:0. Era open w tenisie ziemnym rozpoczęła się w 1968 roku. To właśnie wtedy zezwolono na udział zawodników amatorskich oraz zawodowych w każdym turnieju.

Wynik 6:0, 6:0 w finale Wimbledonu zdarzył się drugi raz w historii. Było to jednak przed wyżej wspomnianą erą open. W 1911 roku Dorothea Douglass Chambers pokonała Dorę Boothby.

Świątek po sobotnim meczu nie kryła wielkiego szczęścia. Do tej pory podkreślała często, że zbytnio nie lubi grać na trawie. - To wydaje się dla mnie absolutnie surrealistyczne w tym momencie, jeszcze do mnie nie dociera, nigdy nawet o tym nie marzyłam - mówiła na korcie.