Niewiarygodne, czego dokonał Djoković. Wimbledon przekazuje. Historyczny wyczyn

Michał Chmielewski

Michał Chmielewski

"Mój najdłuższy mecz w Wimbledonie. Niezapomniana nocna zmiana" - napisał w mediach społecznościowych Novak Djoković po ćwierćfinałowym boju z Felixem Auger-Aliassimem. Spotkanie trwało... ponad pięć godzin. To kolejny pojedynek w tourze ATP z udziałem Serba, który spokojnie można określić mianem historycznego.

Novak Djoković w białej sportowej koszulce, krzyczy szeroko z otwartymi ustami, rozmyte ciemne tło.
Novak DjokovićKENTARO TOMINAGAAFP

6:7 (10), 6:3, 3:6, 7:6(4), 7:6 (10:4) - takim wynikiem zakończyło się spotkanie Novaka Djokovicia z Felixem Auger-Aliassimem. Legendarny Serb pokonał Kanadyjczyka w ćwierćfinałowym meczu Wimbledonu, który trwał aż pięć godzin i piętnaście minut. W spotkaniu nie brakowało dramaturgii, zwrotów akcji, co widać po samym wyniku.

Zaraz po zakończeniu pojedynku w mediach społecznościowych pojawiło się mnóstwo komentarzy ekspertów. Zareagował tez sam Djoković, dla którego był to najdłuższy bój w długiej historii występów na Wielkim Szlemie w Londynie.

Fala reakcji po historycznym meczu Djokovicia na Wimbledonie

"Mój najdłuższy mecz w Wimbledonie. Niezapomniana nocna zmiana" - czytamy we wpisie siedmiokrotnego mistrza Wimbledonu.

- Niesamowite. Messi ma 39 lat i wciąż strzela gole. A ty wygrywasz po 5 godzinach i 15 minutach - usłyszał Djoković podczas pomeczowej konferencji prasowej. - Chciałbym grać 90 minut jak on, ale... - odpowiedział w swoim stylu.

Nie mogło zabraknąć również reakcji samych organizatorów londyńskich zawodów. "55. półfinał Wielkiego Szlema. 15. na Wimbledonie. Novak Djoković pokonuje Felixa Auger-Aliassime'a w najdłuższym ćwierćfinale wszech czasów na Wimbledonie" - odnotowano.

- To świetne, ale to po prostu kolejny półfinał dla mnie. Popatrzę na wszystkie te liczby i wszystko, kiedy zakończę karierę. Teraz to czysta robota. Muszę się jeszcze zregenerować, wciąż jestem w turnieju i za kilka dni zmierzę się z najlepszym graczem na świecie - a to już słowa Novaka Djokovocia prosto z kortu, tuż po ćwierćfinale.

"Cyborg jakiś. Nadczłowiek" - określa go Dawid Żbik.

"Novak Djoković będzie miał dwa pełne dni wolnego przed półfinałem z Jannikiem Sinnerem w piątek. To może się okazać kluczowe. Ponadto, półfinał zapowiada się na bardzo gorący, a to będzie mecz w ciągu dnia. Wiemy, że Sinner historycznie miał problemy w upale. To może być bitwa na wyniszczenie" - zapowiada jeden z profili kibicowskich Serba.

"Novak Djoković jest jak ten letni romans, o którym wiesz, że wkrótce się skończy, ale nigdy nie chcesz, żeby się skończył. Ten romans, przy którym widzisz się na ławce w parku, z żalem licząc dni do końca i próbując wykorzystać każdą sekundę u jego boku. Wkrótce czas powie, że nadszedł moment, by rozstać się i się pożegnać. Prawdopodobnie na zawsze. Dlatego każda minuta na tej ławce będzie darem. Podczas gdy Nole kroczy ku wyjściu z kortu centralnego Wimbledonu, po epickiej walce trwającej ponad pięć godzin i z rakietą na ramieniu, życie mówi nam, że wkrótce będziemy musieli się pożegnać. Obiecamy sobie nie płakać. Życie wymyka nam się z rąk jak rtęć, ale ślad tego letniego romansu na zawsze wryje się ogniem w nasze serca, dowodząc, że każdy mecz Nole'a, na tym etapie, smakuje wiecznością i pożegnaniem. Oboje przeżyjemy tę chwilę z intensywnością tego, kto wie, że nie ma czasu do stracenia" - podsumował poetycko Jose Maron.

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Novak DjokovićAFP


Felix Auger-Aliassime - Novak Djoković. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

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