Niespodziewany atak na Igę Świątek. Legenda tenisa wypaliła po Wimbledonie

Powoli już opadają emocje po tegorocznym Wimbledonie. Iga Świątek wygrała turniej w wielkim stylu i mogła cieszyć się ze swojego szóstego wielkoszlemowego triumfu. Z całego świata popłynęły gratulacje dla 24-latki z Raszyna. Polkę chwaliła m.in. legenda tenisa John McEnroe.

- Muszę oddać Świątek, że zasłużyła na to zwycięstwo. Pełne uznanie dla niej. Zagrała fantastyczną godzinę. Grała przeciwko komuś, kto kompletnie zamarł, a to bardzo trudne do oglądania - mówił po finale.

Legenda skrytykowała Świątek. Nietypowy powód

Tyle że McEnroe potrafi jednocześnie pochwalić i skrytykować. 66-latkowi nie spodobały się... słuchawki, w których tenisistki wychodziły na kort.

Dziewczyny, dajcie spokój

- Oni nie powinni zezwalać na noszenie słuchawek. Musicie sprawić, że one poczują się dobrze w tej atmosferze, a nie że one puszczają muzykę - apelował do władz Wimbledonu były tenisista.

Świątek weszła na kort centralny w dużych nausznych słuchawkach, a Anisimova miała mniejsze, douszne. Zresztą Polka nie ukrywa, że bardzo lubi słuchać muzyki przed meczami. Wielokrotnie w wywiadach przyznawała, że lubi słuchać muzyki rockowej przed wejściem na kort. - Kocham Pearl Jam, a teraz głównie ACDC i Led Zeppelin. Spiker na początku meczu powiedział, że cały czas słucham rocka, ale to nie jest prawda. Głównie słucham popu i jazzu - opowiadała Polka w trakcie tegorocznego Australian Open.

Krytykowali Świątek po finale Wimbledonu

Świątek była krytykowana nie tylko przez McEnroe. M.in. po finale na łamach portalu BBC pojawił się artykuł Dana Roana, który zaczął rozliczać Polkę i Jannika Sinnera z wpadek antydopingowych.

Z kolei Brad Gilbert, były trener Coco Gauff, a dziś ekspert tenisowy ESPN próbował umniejszyć sukces 24-latki. - Szalone. Jak wskazują statystyki poturniejowe Igi, najwyżej notowaną zawodniczką, z którą grała podczas Wimbledonu, była znajdująca się na 19. miejscu w rankingu Ludmiła Samsonowa. Nie wiem, kiedy ostatni raz zdarzyło się tak, że ktoś wygrał szlem bez wygranej z zawodniczką z pierwszej dziesiątki rankingu - mówił.

Świątek nie przejmuje się takimi opiniami, chociaż krytyczne komentarze do niej zawsze docierają. Na konferencji po finale zwróciła się do polskich dziennikarzy. - Na pewno w ostatnich miesiącach to, jak media mnie opisują, a muszę przyznać, niestety, polskie media, jak traktowały mnie i moją drużynę, nie było to zbyt przyjemne - odparła. I wyraziła wiarę, że sytuacja ulegnie zmianie - mówiła.

24-latka po Wimbledonie na chwilę wróciła do Polski, ale lada dzień rusza na podbój Kanady i USA. 28 lipca startuje turniej WTA 1000 w Montrealu. Następnie przeniesie się do Cincinnati, a ostatnim akordem tournee będzie oczywiście wielkoszlemowy US Open, który rozpocznie się 25 sierpnia.

Iga Świątek Henry Nicholls AFP

Iga Świątek wygrała Wimbledon 2025 Henry Nicholls AFP

Polsat Sport Polsat Sport