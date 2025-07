Niesamowity finisz zmory Sabalenki, rozstawiona odpada. Powrót z 1:3 w trzecim secie

Górna część kobiecej drabinki w singlu obfitowała w sporo niespodzianek od pierwszej rundy Wimbledonu. W turnieju twardo się trzyma za to Aryna Sabalenka, która do tej pory nie straciła ani jednego seta. Dzisiaj Białorusinka pokonała Elise Mertens 6:4, 7:6(4) i awansowała do ćwierćfinału, gdzie zmierzy się z Laurą Siegemund.