Artur Gac, Interia: Trenerze, rozpoczynacie "polski poniedziałek" na Wimbledonie. I wszyscy od razu obiecują sobie bardzo dużo po tym, czego Maja Chwalińska dokonała w Paryżu.

Jaroslav Machovsky: - Cieszymy się, ale zobaczymy, jak to pójdzie, bo czasu na przygotowania było za mało. Mimo to oczywiście będziemy walczyć i zrobimy wszystko, co w naszej mocy. Trawa to jednak specyficzna nawierzchnia, każdy wchodzi w nią lepiej, jak trochę na niej pogra.

Na pana tle ja patrzę okiem laika, ale przyglądając się praktycznie całemu, godzinnemu treningowi Mai z Austriaczką Sinją Kraus, w którym dominowały zwłaszcza wymiany i akcje, delikatnie mówiąc nie wyglądało to źle.

- Owszem, wyglądało nieźle, ale chodzi o to, by poczuć się na tyle dobrze, żeby prowadzić swoją grę. A tutaj jest trochę inaczej, trzeba mieć sposób na wygrywanie punktów. Uderzenia Mai i to wszystko jest okay, ale kluczowy jest sposób grania, a do tego najlepsza rutyna, czyli rozegranie paru meczów. Tutaj nie zdążyliśmy tego zrobić, nie było na to czasu, więc zobaczymy.

Tu od razu wchodzicie w drabinkę główną.

- Nawet nie o to chodzi. Bardziej o komfort lepszych przygotowań, a tutaj z takim wariantem nie zdążyliśmy.

Co wiecie o przeciwniczce Mai, którą w meczu pierwszej rundy będzie Tajlandka Mananchaya Sawangkaew?

- Mogę powiedzieć, że gra jak chłopak, czyli prezentuje męski tenis. Miesza grę, posyła slajsy, top spiny, jest bardzo szybka. To naprawdę bardzo dobra zawodniczka.

W teorii wymagająca?

- Tak uważam. Poza tym wygrała eliminacje, a to jest zawsze plus. Za nią bardzo dobre mecze, jest napędzona i będzie chciała wygrać. Ale my mamy identyczny cel. Pamiętamy Maję w Paryżu, tam droga przez eliminacje już zbudowała w niej pewność siebie. Żeby to było na innej nawierzchni, to sytuacja byłaby inna. A tak ma przewagę paru meczów, co zawsze jest wartością dodaną.

Jeśli chodzi o cały arsenał umiejętności i możliwości Mai, które są najskuteczniejsze na trawie?

- Slajs, gra na siatce i wszelkie różne zmiany, czyli miksowanie gry. Ale musi grać w tempie, jakby była za wolna, to nie zdąży. Na przykład Tatjana Maria, która jest dużo starsza, posyła sporo slajsów, a to wymaga od przeciwniczek ciągłego grania na siatce, co jest bardzo nieprzyjemne.

Jedyny mecz, jaki Maja rozegrała na trawie, miał charakter towarzyski, a była nim potyczka z Magdą Linette. Co ten mecz pokazał?

- Mnie bardzo ucieszyło to, że mogła zagrać taki regularny mecz. Magda to naprawdę super zawodniczka, doświadczona, tak że dla nas to był bardzo dobry element przygotowania do turnieju. Zwłaszcza, że oprócz tego nie było żadnego meczu, więc to był ewidentny plus. Gra była bardzo dobra, bo Magda ma poziom, co nam pomogło.

Pan trochę odpoczął mentalnie po Paryżu?

- Właśnie nie do końca. Wszystko następuje szybko. W klubie też było coś do zrobienia, a gdy Maja wróciła z krótkich wakacji, od razu zaczęliśmy trenować. Dlatego dość szybko przyjechaliśmy tutaj, by treningowo zdążyła się trochę rozegrać na trawie.

Nie było zbytnio czasu, by decydować się na inny turniej.

- Nie było, właśnie w tym rzecz. Przed Roland Garros Maja rozegrała bardzo dużo turniejów, w Paryżu było super, ale stoczyła tak wiele spotkań, że trzeba było odpocząć. Po Wimbledonie są jeszcze następne turnieje, więc to wszystko też trzeba brać pod uwagę. Wcześniej Maja miała dużo kontuzji, więc także dlatego nie chcieliśmy się spieszyć. Przerwa była dla niej ważna.

Obserwowałem też mowę ciała Mai, patrzyłem na jej mimikę i wyraz twarzy. Zauważyłem dużo dobrej energii. Jakby mimo braku optymalnych przygotowań do Wimbledonu, była dobrze nastawiona.

- No tak. W sumie sama Maja też ma od siebie duże oczekiwania, od wszystkich w Polsce. I od razu dodam, że to jest zupełnie naturalne. Podobnie jak naturalne jest to, że zbyt wielkie oczekiwania nie pomagają. Jednak tak to jest skonstruowane, że każdy sukces przynosi pragnienie jego powtarzalności. W tym krótkim czasie z ludźmi, którzy Mai pomagają, zrobiła wszystko, co mogła, by wytrzymać trudy tego turnieju. Myślę, że damy radę.

W Londynie rozmawiał Artur Gac, Interia

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Maja Chwalińska CHOLEWINSKI MARCIN Newspix.pl

Maja Chwalińska JULIEN DE ROSA AFP





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