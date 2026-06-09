Nieoficjalne ustalenia ze sztabu. Chwalińska pod lupą rady. 6 dni i decyzja

Tomasz Brożek

Tomasz Brożek

Maja Chwalińska wróciła już do kraju, po tym jak podbiła korty Rolanda Garrosa, przechodząc drogę od kwalifikacji aż do wielkiego finału. Tymczasem wciąż głośno jest o tym, co czeka 24-latkę w kolejnych tygodniach. A chodzi o Wimbledon. Trwają bowiem starania o to, by 21. zawodniczka rankingu WTA otrzymała "dziką kartę". Wszelkie formalności zostały już nawet spełnione. Co teraz? Głos w tej sprawie zabrał menadżer Mai Chwalińskiej Piotr Szczypka, dzieląc się przy tym nieoficjalnymi ustaleniami, o jakich usłyszał.

Piotr Szczypka w granatowej marynarce oraz Maja Chwalińska w zielonej bluzie z bukietem kwiatów.
Na zdjęciu menadżer Mai Chwalińskiej Piotr Szczypka oraz nasza finalistka Rolanda GarrosaPawel Wodzynski/East News / Anita Walczewska/East NewsEast News

Po niezwykłej historii napisanej w Paryżu Maja Chwalińska wróciła w poniedziałek do ojczyzny. 24-latka została przywitana na warszawskim Okęciu jak prawdziwa bohaterka. I w pełni zasłużyła sobie na to miano.

Wielkoszlemowy finał Rolanda Garrosa to na ten moment życiowy sukces naszej zawodniczki, który zapewnił jej awans na 21. miejsce w rankingu WTA. Nie daje jej to jednak pewnego miejsca w głównej drabince Wimbledonu, bo londyńscy organizatorzy zamknęli listy w momencie, gdy Maja Chwalińska była jeszcze 114. rakietą świata.

Obecnie trwa jednak walka o to, by polska gwiazda Rolanda Garrosa otrzymała w Londynie "dziką kartę". Ba, formalności w tej sprawie zostały już poczynione.

Co teraz? Głos w tej sprawie zabrał po przylocie do Polski menadżer Mai Chwalińskiej Piotr Szczypka.

- Może na Wimbledonie posłuchają McEnroe'a i Agassiego - powiedział przedstawiciel 24-letniej tenisistki cytowany przez Polsat Sport, nawiązując do ostatnich wypowiedzi gwiazd światowego tenisa.

Wimbledon. Maja Chwalińska z "dziką kartą"? Jest głos z obozu Polki

Piotr Szczypka zdradził także, jak będzie wyglądał dalszy proces dotyczący możliwej decyzji w sprawie Polki.

Złożyliśmy pierwsze pisma i wypełniliśmy oficjalny wniosek. Decyzja ma zapaść do 15 lub 16 czerwca, a podejmie ją rada Wimbledonu
ogłosił

Są szanse, że końcowy werdykt będzie korzystny dla Mai Chwalińskiej. Taki scenariusz mogą jednak przekreślić dwie legendy WTA, co przyznał sam menadżer finalistki Rolanda Garrosa.

- Gdzieś nieoficjalnie usłyszałem, że pozostały dwie dzikie karty, a są trzy chętne - Venus Williams, Serena Williams i Maja Chwalińska - powiedział.

Teraz pozostaje wiec tylko czekać i ściskać kciuki za pozytywny dla Mai Chwalińskiej obrót spraw. Rywalizacja na kortach Wimbledonu rozpocznie się pod koniec czerwca.

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