Niemka przegrywała 0:6, 5:5. Odcięło jej myślenie na korcie. Dyskwalifikacja w Wimbledonie
Dyskwalifikacje na korcie w tenisie stają się rzadkością. Przy tylu kamerach, które obserwują każdy ruch zawodnika nikt nie liczy na to, że coś ujdzie uwadze sędziów. Czasem jednak w ferworze rywalizacji odcina myślenie. Tak się stało w przypadku 15-letniej Idy Wobker. Niemka przegrywała w meczu 0:6, 5:5. Wtedy "odcięło jej prąd". Nastolatka rzuciła rakietą w trybuny, za co została zdyskwalifikowana z juniorskiego Wimbledonu.
Dyskwalifikacje w tenisie w ostatnich latach to bardzo niespotykane przypadki. Bez wątpienia jedną z tych najgłośniejszych jest ta, która dotknęła Novaka Djokovicia podczas US Open 2020. Serb trafił w krtań piłką panię do podawania piłek. Za takie przewinienie musiał zostać zdyskwalifikowany.
Dyskwalifikacja w juniorskim Wimbledonie. Straciła głowę
Czasem pewne incydenty wciąż uchodzą zawodniczkom i zawodnikom na sucho. Takiego szczęścia nie miała jednak 15-letnia Ida Wobker. Niemka rywalizowała 1/32 finału juniorskiego Wimbledonu z Rumunką Maria Valentina Pop. Mecz, delikatnie mówiąc nie układał się po jej myśli.
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Niemka przegrała pierwszą partię 0:6, w drugiej wszystko rozgrywało się jednak na przysłowiowe żyletki. Przy stanie 5:5 Wobker przegrała punkt na 0:30 i kompletnie straciła głowę. Niemka rzuciła rakietą w kort, a ta poleciała w kierunku trybun. Sędziowie nie mieli możliwości, Wobker została zdyskwalifikowana.