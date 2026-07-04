Niemka przegrywała 0:6, 5:5. Odcięło jej myślenie na korcie. Dyskwalifikacja w Wimbledonie

Rafał Sierhej

Rafał Sierhej

Dyskwalifikacje na korcie w tenisie stają się rzadkością. Przy tylu kamerach, które obserwują każdy ruch zawodnika nikt nie liczy na to, że coś ujdzie uwadze sędziów. Czasem jednak w ferworze rywalizacji odcina myślenie. Tak się stało w przypadku 15-letniej Idy Wobker. Niemka przegrywała w meczu 0:6, 5:5. Wtedy "odcięło jej prąd". Nastolatka rzuciła rakietą w trybuny, za co została zdyskwalifikowana z juniorskiego Wimbledonu.

Wimbledon
WimbledonKIRILL KUDRYAVTSEV AFP

Dyskwalifikacje w tenisie w ostatnich latach to bardzo niespotykane przypadki. Bez wątpienia jedną z tych najgłośniejszych jest ta, która dotknęła Novaka Djokovicia podczas US Open 2020. Serb trafił w krtań piłką panię do podawania piłek. Za takie przewinienie musiał zostać zdyskwalifikowany. 

Dyskwalifikacja w juniorskim Wimbledonie. Straciła głowę

Czasem pewne incydenty wciąż uchodzą zawodniczkom i zawodnikom na sucho. Takiego szczęścia nie miała jednak 15-letnia Ida Wobker. Niemka rywalizowała 1/32 finału juniorskiego Wimbledonu z Rumunką Maria Valentina Pop. Mecz, delikatnie mówiąc nie układał się po jej myśli. 

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Niemka przegrała pierwszą partię 0:6, w drugiej wszystko rozgrywało się jednak na przysłowiowe żyletki. Przy stanie 5:5 Wobker przegrała punkt na 0:30 i kompletnie straciła głowę. Niemka rzuciła rakietą w kort, a ta poleciała w kierunku trybun. Sędziowie nie mieli możliwości, Wobker została zdyskwalifikowana. 

Kibice na polu namiotowym, zlokalizowanym w sąsiedztwie kortów Wimbledonu
Kibice na polu namiotowym, zlokalizowanym w sąsiedztwie kortów WimbledonuHENRY NICHOLLS / AFP AFP


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