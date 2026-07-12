Niemal cztery godziny finału Zverev - Sinner. Oto mistrz Wimbledonu

W finale tegorocznego Wimbledonu w singlu mężczyzn spotkali się ze sobą dwaj najwyżej rozstawieni zawodnicy. Pierwszy z nich to Jannik Sinner, obrońca tytułu sprzed roku. Po drugiej stronie siatki zameldował się Alexander Zverev, czyli triumfator ostatnich wielkoszlemowych zmagań - Roland Garros. Reprezentant Niemiec nabrał dużej pewności siebie po sukcesie w Paryżu. Po tym, jak zdobył w końcu swoje upragnione trofeum w jednej z czterech najważniejszych imprez w tenisowym kalendarzu, wyraźnie poprawił swoją "życiówkę", jeśli chodzi o rozgrywki w Londynie.

Do sezonu 2025 włącznie, nigdy nie przebrnął przez czwartą rundę Wimbledonu. Tymczasem w piątek zameldował się w finale, pokonując Arthura Fery'ego bez straty seta. W taki oto sposób zagwarantował sobie także awans na drugie miejsce w rankingu ATP, kosztem kontuzjowanego Carlosa Alcaraza. Dziś Niemca czekało najtrudniejsze zadanie. Musiał się zmierzyć z Jannikiem Sinnerem, z którym przegrał dziewięć ostatnich oficjalnych spotkań. Poprzednie zwycięstwo z Włochem zanotował jeszcze w 2023 roku. Wówczas prowadził 4-1 w zestawieniu H2H. Teraz chciał w końcu zrewanżować się tenisiście z Italii.

Wimbledon: Jannik Sinner kontra Alexander Zverev w finale

Mecz rozpoczął się od serwisu Sinnera. Już na "dzień dobry" Jannik został poddany lekkiemu testowi, zrobiło się 15-30 z jego perspektywy. W kluczowym momencie Włoch pomógł sobie podaniem. Zverev wszedł w pojedynek bardzo agresywnie usposobiony. W trakcie piątego gema wygrał pierwsze dwie akcje. Potem jednak lider rankingu ATP wrócił ze stanu 0-30, znów głównie dzięki serwisowi. W trakcie dziewiątego rozdania Alexander zanotował drobny moment słabości. Chociaż prowadził 40-15, doszło do break pointa po jego podwójnym błędzie przy podaniu. W kluczowym momencie tenisista z Italii nie pomógł sobie. Przez dwie akcje z rzędu zanotował nieczyste zagrania i ostatecznie Niemiec wyszedł z opresji.

Finalnie zobaczyliśmy tie-break w premierowej odsłonie. Obaj doskonale serwowali, dokładali kolejne "oczka" przy własnym podaniu. Jako pierwszy setbola posiadał Zverev. Sinner podjął ryzyko, zagrał dropszota w samą linię. Potem miał setbola, aczkolwiek Alexander obronił go asem. Przy stanie 8-7 dla Niemca doszło do najistotniejszej akcji pierwszej partii. Zawodnik rozstawiony z "2" uruchomił swój agresywny forhend i trafił w niemal sam narożnik. Dzięki temu to Sascha cieszył się z triumfu 7:6(7) w premierowej części spotkania.

Na starcie drugiej fazy meczu obejrzeliśmy dwa zacięte gemy, oba na przewagi. W żadnym z nich nie zobaczyliśmy jednak break pointów. Podczas drugiego rozdania Jannik wrócił ze stanu 15-30 i wyrównał na 1:1. W kolejnych minutach panowie w miarę pewnie kontrolowali wydarzenia przy własnym podaniu. W efekcie zobaczyliśmy kolejnego tie-breaka. Tym razem rozpoczął się on inaczej. Już na "dzień dobry" doszło do mini przełamania, po nieczystym odbiciu Alexandra. Włoch poszedł za ciosem. Szybko powiększył przewagę, zrobiło się 4-0. Zverev odrobił część strat tuż przed zmianą stron, ale potem znów dominował lider rankingu ATP. Ostatecznie Sinner, który zagrał znacznie bardziej agresywnie w tym tie-breaku niż za poprzednim razem, zwyciężył 7:6(2) w drugiej odsłonie.

Tenisista z Italii złapał swoje momentum i próbował z tego skorzystać na starcie trzeciej partii. W drugim gemie prowadził 30-0, ale nie zdołał wykorzystać tego wyniku. Zaczęło się od błędu przy dropszocie i później Sascha oddalił zagrożenie. Podczas siódmego rozdania w niespodziewane kłopoty wpakował się Jannik. Przegrał pierwsze dwie akcje, potem wyszedł na 40-30. Mimo to Zverev doczekał się premierowego break pointa. Gdy Sinner zagrał dropszota, będący daleko za linią końcową Alexander złapał uślizg. Przewrócił się, chwycił za kolano. Na twarzy pojawił się grymas bólu, ale reprezentant Niemiec wstał z pomocą Włocha i kontynuował grę. Ostatecznie obrońca tytułu utrzymał podanie.

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Tamta wywrotka Saschy stanowiła początek niefortunnych zdarzeń dla przyszłego wicelidera rankingu ATP. Po zmianie stron prowadził 40-15, miał w sumie trzy szanse na wyrównanie. Dopuścił jednak Sinnera do break pointa, a później nastała kolejna wymiana, która doprowadziła Zvereva do frustracji. Mimo że Jannik wywrócił się w trakcie wymiany, zdołał przełamać reprezentanta Niemiec, po nizbyt czystym zagraniu turniejowej "2". Alexander uderzył ze złości rakietą o kort. Przy stanie 5:3 Włoch serwował po zwycięstwo w trzeciej odsłonie. Nie stracił ani jednego punktu i pewnie zapisał na swoim koncie wynik 6:3 w tej części spotkania.

Zverev zdołał się zresetować na starcie czwartego seta, pewnie utrzymywał podania. Zdecydowanie większe problemy posiadał Sinner. W drugim gemie dopuścił do walki na przewagi, mimo prowadzenia 40-0. Z kolei później musiał wracać ze stanu 0-30. Ostatecznie Jannik nie bronił jednak break pointów i wyrównał na 2:2. Kluczowy moment przypadł na siódmego gema. Wówczas Jannik wypracowywał sobie piłki na przełamanie. Pierwszą Alexander obronił asem, potem skuteczną akcją. Przy trzeciej kontrolę nad wymianą przejął tenisista z Italii.

Doszło do breaka i w tym momencie lider rankingu ATP znalazł się na pole position do obrony tytułu. Do końca pojedynku Sinner przypilnował przewagi, którą wypracował sobie podczas siódmego rozdania. W ostatnim gemie wrócił jeszcze ze stanu 15-30. Ostatecznie po 3 godzinach i 46 minutach gry Jannik zwyciężył 6:7(7), 7:6(2), 6:3, 6:4, dzięki czemu zagwarantował sobie piąte wielkoszlemowe trofeum w karierze. Z kolei Zverev pozostaje póki co z jednym. Na pocieszenie pozostaje mu pozycja wicelidera męskiego zestawienia.

Dokładny zapis relacji z meczu Jannik Sinner - Alexander Zverev jest dostępny TUTAJ.

Jannik Sinner Kentaro Tominaga / Yomiuri / The Yomiuri Shimbun via AFP AFP

Alexander Zverev ANDREJ ISAKOVIC / AFP AFP

Carlos Alcaraz z tytułem za Australian Open 2026 Martin Keep AFP





Jannik Sinner - Novak Djoković. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport