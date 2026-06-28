Artur Gac, Interia: Od poniedziałku Maja wykuwała formę na zielonej trawie Wimbledonu przed meczem 1. rundy.

Aleksandra Musiał: - Zgadza się, dzięki temu jednocześnie miała możliwość także trochę uciec od tego szumu medialnego, który był w Polsce. Taki też był nasz plan, żeby na spokojnie się tutaj przygotować do nawierzchni, do trawy i czekamy na mecz. Mamy nadzieję, że będzie dobrze, aczkolwiek podchodzimy do tego na spokojnie. Trawa to jest bardzo specyficzna nawierzchnia, a Maja nie zagrała żadnego turnieju przed Wimbledonem.

Mieliście do końca taką trochę burzę myśli i wątpliwości, jaką decyzję podjąć i jak najlepiej się przygotować, czy z uwagi na potrzebę odpoczynku po Paryżu, ten fakt zdecydowanie przeważył?

- Nad odpoczynkiem i krótkimi wakacjami w ogóle się nie zastanawialiśmy. W momencie jak dostaliśmy informację odnośnie do dzikiej karty, sztab trenerski podjął od razu decyzję, że w ciągu dwóch dni Maja wylatuje z trenerami do Londynu i tutaj już na miejscu będzie się przygotowywać do turnieju.

Jak sobie rozmawiacie i sama widzisz pierwsze zapoznania Mai z trawą, powiedziałabyś, że wygląda to optymistycznie po Paryżu?

- Trawa jest bardzo specyficzna. Myślę, że Maja przede wszystkim też chce sobie coś udowodnić, ale większość zawodniczek już ma kilka meczów rozegranych na tej nawierzchni. Maja w tym roku nie ma żadnego i generalnie w całej karierze bardzo mało, tak że na spokojnie czekamy na to wyzwanie. Jeszcze cały sezon przed nią, więc czekamy na mecz.

Powiedzmy nieco więcej o tym zamkniętym sparingu Mai z Magdą Linette.

- To był mecz pokazowy w bardzo ekskluzywnym klubie golfowym, gdzie są też korty tenisowe. Było kilka spotkań, chyba akurat mecz Mai i Magdy był jako jedyny damski. Przed dziewczynami grali mężczyźni, m.in. Tsitsipas. Mecz zakończył się zwycięstwem Magdy w super tie-breaku, bo w setach było 1:1. Myślę, że obie dziewczyny się przetarły, zagrały dobry mecz i potraktowały to jako przygotowanie do nadchodzących spotkań na Wimbledonie.

Mówisz o ekskluzywności tego wydarzenia. Ktoś was zaprosił, czy wy się zgłosiliście?

- Zorganizowała to nasza agencja. Gdy więc trenerzy dowiedzieli się, że jest taka szansa, to od razu spodobał im się ten pomysł, żeby zagrać jakikolwiek mecz przed startem turnieju na trawie.

Jak w tej nowej rzeczywistości związanej z Mają radzi sobie reprezentująca was agencja Top Five Management?

- Współpracujemy i myślę, że wszystko układa się dobrze. Oni też posiadają doświadczenie, bo mieli już wcześniej kilku dobrych zawodników i zawodniczek, więc na pewno służą pomocą i swoją rutyną. A my tyle, ile możemy, ogarniamy wspólnie z Piotrem Szczypką.

Od sukcesu w Paryżu wydarzyła się niepoliczalna ilość dowodów uwielbienia dla Mai. Czy coś szczególnie zwróciło twoją uwagę?

- Muszę powiedzieć, że to wszystko tak szybko się działo i właściwie narastało wraz z kolejnymi rozegranymi meczami na Roland Garros w Paryżu, że aż trudno to uporządkować i sklasyfikować. Jednej rzeczy nie sposób wskazać, ale ta życzliwość ludzi i gratulacje to na pewno jest bardzo miłe dla całego zespołu.

Ile lat już znasz Maję?

- Osiem.

Zatem masz świetny ogląd. Łatwiej powiedzieć niż zrobić, jak ona daje sobie radę z tym wywróceniem swojego życia do góry nogami o 180 stopni?

- Wiadomo, Wimbledon jest dla Mai pierwszym turniejem wielkoszlemowym, gdzie jest od razu w głównej drabince. A do tego jeszcze rozstawiona, więc na pewno jest to dla niej nowość. Jednak po to ma tutaj swój zespół, swój team, żeby czuła się jak najbezpieczniej, jak najpewniej i jak najlepiej przygotowała się do pierwszego spotkania.

Kibice zwracają teraz uwagę na ewentualnych nowych sponsorach, widzimy m.in. znaczek Lacoste. Czy to już jest ten oficjalny sponsor techniczny?

- Wiadomo, że pojawiło się dużo ofert, co jest normalne, ale nie chcę zdradzać żadnych szczegółów, ani mówić o konkretnych kontraktach. Wszystko jest w toku, zajmuje się tym cały sztab, Mai zaufani ludzie, tak że nie chcemy póki co specjalnie nic zdradzać.

Przed poniedziałkowym starciem mam trochę deja vu z Paryża, bo znów zaczyna dalej od największych aren, tym razem na korcie numer 12.

- To prawda. Gra też z kwalifikantką, aczkolwiek tak jak mówiłam wcześniej, trawa jest zawsze nieobliczalna. Tajlandki też są nieobliczalne, więc cieszę się, że to już będzie w poniedziałek i nie musimy czekać na ten mecz w napięciu, tylko będziemy mogli spokojnie rozegrać tę pierwszą rundę. Tak czy inaczej Maja zostaje w Londynie dłużej, bo jeszcze na pewno zagra w grze podwójnej.

Czyli tutaj decyzja nie będzie uwarunkowana tym, jak będzie rozwijał się singiel?

- Nie. W tym momencie jest wpisana i rozlosowana w drabince, tak że pewnie w czwartek rozegra pierwszy mecz deblowy.

Rozmawiał Artur Gac, Interia

Maja Chwalińska Burak Akbulut AFP

Magda Linette Glyn Kirk AFP





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