Nie tylko Świątek. Ostapenko też zagra o finał Wimbledonu. 8 zwycięstw z rzędu i koniec

Zdecydowanie lepiej wiodło się Ostapenko w grze podwójnej kobiet. W duecie z Su-Wei Hsieh pokonywały poszczególne szczeble drabinki i dziś przyszło im walczyć o półfinał zmagań z Soraną Cirsteą oraz Anną Kalinską. Co ciekawe, Rumunka i Rosjanka były dotąd niepokonane jako team. Wystąpiły razem podczas turnieju WTA 1000 w Madrycie i go wygrały. Kolejny wspólny start przypał na Wimbledon. W poprzedniej fazie odwróciły losy potyczki z Mirrą Andriejewą i Dianą Sznajder . Po ośmiu zwycięstwach przyszedł jednak koniec pięknej serii. Wreszcie znalazł się duet, który zdołał pokonać Soranę oraz Annę.

Mecz rozpoczął się od serwisu duetu Cirstea/Kalinska. Już w pierwszym gemie obserwowaliśmy break pointa. Ostatecznie do przełamania jednak nie doszło. Następne okazje dla returnujących przydarzyły się w trakcie czwartego rozdania. Wówczas Sorana i Anna posiadały w sumie cztery okazje na 3:1, ale rywalki doprowadziły do wyrównania. W szóstym gemie Ostapenko i Hsieh nie zdołały już jednak utrzymać własnego podania Prowadziły 30-0, a później przegrały cztery punkty z rzędu i rumuńsko-rosyjski duet wyszedł na 4:2. Potem nastąpił zwrot akcji. Kolejne trzy rozdania trafiły na konto Jeleny oraz Su-Wei, przez co przy stanie 5:4 mogły zamykać premierową odsłonę batalii. Ale mimo to set ciągle trwał. Cirstea i Kalinska odrobiły stratę przełamania, a po chwili obroniły break pointa. Ostatecznie o losach pierwszej partii decydował tie-break. W nim od początku tempo narzucały Sorana oraz Anna, zapewniając sobie triumf w premierowej fazie spotkania 7:6(4).