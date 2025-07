Nie tylko Pegula. Kolejna mistrzyni WTA 500 żegna się z Wimbledonem. Bolesny zwrot akcji

Turnieje rangi Wielkiego Szlema mają to do siebie, że w wielu momentach są nieprzewidywalne. Presja, jaka towarzyszy tym najlepszym na świecie podczas tych imprez, jest nieporównywalnie większa od tej, z jaką muszą mierzyć się podczas rutynowych turniejów w trakcie sezonu. Dlatego też mówi się, że pierwsze rundy są z ang. "tricky", a więc zdradliwe. Trzeba więc wyjątkowo mocno doceniać tych faworytów, którzy przechodzą przez nie "suchą stopą".

Tak zwykle dzieje się w przypadku Igi Świątek, a tegoroczny Wimbledon pokazuje, że nie zawsze jest to sprawa oczywista. Przekonała się o tym niedawna rywalka Polki w finale turnieju WTA 500 w Bad Homburg - Jessica Pegula. Amerykanka we wtorkowe przedpołudnie mierzyła się z Włoszką Elisabettą Cocciaretto i była rzecz jasna bardzo wyraźną faworytką. Rywalka wyszła jednak na kort bez żadnego strachu i po dwóch bardzo szybkich setach wyrzuciła trzecią rakietę świata z rywalizacji o tytuł.

O podobnej porze swój mecz rozpoczęła 37-letnia Tatjana Maria, która kilkanaście dni temu absolutnie zaszokowała tenisowy świat. Niemka wygrała bowiem pierwszą od 1973 roku edycję turnieju WTA 500 w Queen's. Na swojej drodze do tytułu pokonała Jelenę Rybakinę, Madison Keys czy Karolinę Muchovą . Wydawało się więc, że w Wimbledonie również będzie bardzo groźna.

Początek rywalizacji w turnieju był dla Niemki naprawdę udany, bo Niemka wygrała pierwszego seta z 98. zawodniczką świata Katie Volynets. Wydawało się, że wszystko zmierza w dobrą stronę dla doświadczonej zawodniczki. Nic bardziej mylnego. Druga partia była niezwykle wyrównana, zakończyła się tie-breaku. W tym wyraźnie lepsza była Amerykanka, która szybko zdobyła przewagę i choć szybko ją straciła, to ostatecznie wygrała 7:4 i doprowadziła do rozegrania trzeciego - decydującego seta, co dla 37-letniej Niemki nie było dobrą informacją po prawie dwóch godzinach spędzonych na korcie.