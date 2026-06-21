Serena Williams to 23-krtona mistrzyni Wielkich Szlemów. Siedem razy wygrywała Wimbledon. Ostatni raz na kortach w Londynie rywalizowała w 2022 roku.

W niedzielny wieczór organizatorzy poinformowali, że 44-latka otrzymała "dziką kartę", dzięki czemu wystąpi w głównej drabince gry pojedynczej. Wcześniej jasnym było, że zobaczymy ją deblu u boku siostry Venus.

Rozwiń

"To nie są ćwiczenia" - napisano żartobliwie.

Na podobny przywilej mogła liczyć Maja Chwalińska, która sensacyjnie dotarła do finału Roland Garros. - Bardzo się cieszyłam. Nie spodziewałam się tego kompletnie. Więc była to na pewno miła niespodzianka - reagowała ostatnio polska tenisistka, której nazwisko również znajdzie się rozstawione w głównej drabince.

Ostatni mecz na Wimbledonie Serena Williams rozegrała dokładnie 28 czerwca 2022 roku. Wówczas przegrała z Francuzką Harmony Tan 5:7, 6:1, 6:7 (7). Spotkanie trwało ponad trzy godziny.

Oprócz Polki i Amerykanki "dziką kartę" w singlu otrzymały Brytyjki - Harriet Dart, Alicia Dudeney, Hannah Klugman, Mika Stojsavljevic, Katie Swan i Mimi Xu. Ostania z nich powędrowała w ręce legendarnej mistrzyni wielkoszlemowej i najlepszej zawodniczki wszech czasów.

Ostatnio Serena Williams wróciła do gry w deblu. W parze z Viktorią Mboko pokonała w londyńskim Queen's Clubie rozstawione z trójką Nicole Melichar-Martinez i Erin Routliffe 7:6 (7-2), 6:2. 44-latka wznowiła karierę po czterech latach. U boku siostry zgarnęła 14 Wielkich Szlemów w grze podwójnej.

Serena Williams ANGELA WEISS AFP

Serena Williams JULIEN DE ROSA AFP

Serena Williams London Entertainment / SplashNews.com East News





Czechy - Dominikana. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport