Nie tylko Chwalińska. Organizatorzy Wimbledonu ogłaszają. Legenda powraca

Michał Chmielewski

Michał Chmielewski

"To nie są ćwiczenia" - napisano na oficjalnym profilu Wimbledonu, który poinformował, że "dzika karta "powędrowała w ręce... Sereny Williams! Legendarna Amerykanka wystąpi zarówno w grze podwójnej, jak i pojedynczej.

Serena Williams w białym stroju sportowym z zaciśniętą pięścią na korcie tenisowym podczas meczu
Serena WilliamsTOBIAS SCHWARZAFP

Serena Williams to 23-krtona mistrzyni Wielkich Szlemów. Siedem razy wygrywała Wimbledon. Ostatni raz na kortach w Londynie rywalizowała w 2022 roku.

W niedzielny wieczór organizatorzy poinformowali, że 44-latka otrzymała "dziką kartę", dzięki czemu wystąpi w głównej drabince gry pojedynczej. Wcześniej jasnym było, że zobaczymy ją deblu u boku siostry Venus.

"To nie są ćwiczenia" - napisano żartobliwie.

Na podobny przywilej mogła liczyć Maja Chwalińska, która sensacyjnie dotarła do finału Roland Garros. - Bardzo się cieszyłam. Nie spodziewałam się tego kompletnie. Więc była to na pewno miła niespodzianka - reagowała ostatnio polska tenisistka, której nazwisko również znajdzie się rozstawione w głównej drabince.

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Rafał Sierhej

Ostatni mecz na Wimbledonie Serena Williams rozegrała dokładnie 28 czerwca 2022 roku. Wówczas przegrała z Francuzką Harmony Tan 5:7, 6:1, 6:7 (7). Spotkanie trwało ponad trzy godziny.

Oprócz Polki i Amerykanki "dziką kartę" w singlu otrzymały Brytyjki - Harriet Dart, Alicia Dudeney, Hannah Klugman, Mika Stojsavljevic, Katie Swan i Mimi Xu. Ostania z nich powędrowała w ręce legendarnej mistrzyni wielkoszlemowej i najlepszej zawodniczki wszech czasów.

Ostatnio Serena Williams wróciła do gry w deblu. W parze z Viktorią Mboko pokonała w londyńskim Queen's Clubie rozstawione z trójką Nicole Melichar-Martinez i Erin Routliffe 7:6 (7-2), 6:2. 44-latka wznowiła karierę po czterech latach. U boku siostry zgarnęła 14 Wielkich Szlemów w grze podwójnej.

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Elegancka kobieta w czarnej sukni i z efektowną biżuterią, stojąca na tle czerwonej ścianki z widocznymi białymi napisami.
Serena WilliamsANGELA WEISS AFP
Kobieta o długich, falowanych blond włosach z delikatnym makijażem, ubrana w czarny strój i srebrny łańcuszek, patrzy spokojnie w stronę aparatu. Tło jest ciemne, co eksponuje jej twarz i fryzurę.
Serena WilliamsJULIEN DE ROSAAFP
Kobieta o długich falowanych blond włosach ubrana na czarno, z delikatnym makijażem i naszyjnikiem, patrzy w bok z poważnym wyrazem twarzy.
Serena WilliamsLondon Entertainment / SplashNews.comEast News


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