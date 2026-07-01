Nie spała do 2 w nocy. Szalone kulisy powrotu Williams. Wyznała bez wahania

Obecnie trwający sezon nie należy do udanych dla Mayi Joint, dlatego też nie była wskazywana ona jako wielka faworytka w konfrontacji z legendą tenisa. Australijka poradziła sobie jednak z ogromną presją. Po drodze nie brakowało nerwów, ponieważ druga partia padła łupem Amerykanki, która zarazem doprowadziła do remisu. W decydującej odsłonie górę wzięło większe ogranie w tym roku zaledwie 20-letniej sportsmenki. Oponentce oddała zaledwie trzy gemy.

Po ostatniej piłce zawodniczka pochodząca z Antypodów odetchnęła z ulgą, ponieważ wygrała dopiero czwartą spośród piętnastu rozegranych potyczek w trwającej od styczniu kampanii. Swoje robiła też głowa i świadomość gry z kultową postacią dla światowego tenisa. Australijka nie zamierzała ukrywać trudnych kulisów przygotowań do spotkania. "Nie wiem, co powiedzieć w tej chwili. Wow. Szczerze mówiąc, nie wiem, co się właśnie stało" - rozpoczęła.

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"Nie spałam za dużo wczorajszej nocy. Byłam na nogach do około 2 w nocy, tylko o tym myśląc. Wyjście na kort… Zapomniałam o rozgrzewce. Nie wiem, co się stało. Moje nogi się nie ruszały. Nie wiem jak zaczęłam ten mecz całkiem nieźle. Ona ma taką aurę... Jest legendą. Ten kort gościł mnóstwo wielkich nazwisk. Marzyłam o tej chwili odkąd byłam małą dziewczynką. To jest naprawdę szalone" - dodała, cytowana przez profil The Tennis Letter w serwisie X.

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Wtorkowe zwycięstwo może podbudować Australijkę do tego stopnia, że ta wcale nie chce zatrzymywać się na drugiej rundzie turnieju. Za kilkadziesiąt godzin Maya Joint zmierzy się z Alexandrą Ealą. Filipinka miała znacznie łatwiejszy start zmagań, bo rozprawiła się z Renatą Zarazuą w nieco ponad godzinę. Meksykanka w całym spotkaniu zgarnęła tylko trzy gemy. Azjatka niebawem będzie chciała pójść za ciosem.

Maya Joint KENTARO TOMINAGA AFP

Maya Joint Patrick HAMILTON AFP

Maya Joint William West AFP





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