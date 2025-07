Nie do wiary jak organizatorzy potraktowali Polkę. Skandaliczna nagroda za finał Wimbledonu

10 lipca 2025 roku na zawsze zapadnie w pamięci fanów polskiego tenisa. To bowiem tego dnia Iga Świątek dokonała czegoś, co przez ostatnie sezony wydawało się nieosiągalne - dotarła do finału Wimbledonu. Tym samym raszynianka stała się dopiero trzecią reprezentantką kraju nad Wisłą, której udała się ta sztuka. Za awans do ostatniej rundy brytyjskiej rywalizacji 24-latka spodziewać się może wielomilionowej nagrody. O takich luksusach mogła tylko pomarzyć pierwsza polska finalistka Wimbledonu.