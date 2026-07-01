Nie będzie ćwierćfinału Sabalenki z Andriejewą. Gwiazda za burtą Wimbledonu

Na środę zaplanowano mecze drugiej rundy w górnej części drabinki - zarówno w singlu kobiet, jak i mężczyzn. Jednym z najciekawiej zapowiadających się pojedynków dnia było starcie pomiędzy Mirrą Andriejewą a Barborą Krejcikovą. Pierwsza z nich to mistrzyni tegorocznego Roland Garros. Druga zaś - dwukrotna triumfatorka wielkoszlemowych zmagań w grze pojedynczej. Nic więc dziwnego, że organizatorzy wyznaczyli ten pojedynek na kort centralny. Panie wyszły na główną arenę zaraz po zakończeniu meczu Jannik Sinner - Nuno Borges.

Na papierze trudno było wskazać wyraźną faworytkę spotkania. Z jednej strony Rosjanka zdała test w pierwszej rundzie, pokonując Magdę Linette po zaciętej batalii. Z drugiej - czekała ją w środę potyczka z tenisistką, która zna smak zwycięstwa w Wimbledonie. Czeszka posiadała trochę problemów zdrowotnych dwa tygodnie temu, z powodu choroby musiała zrezygnować z występu w finale WTA 250 w 's-Hertogenbosch. Premierowy mecz w Londynie wskazywał jednak, że wraca już na dobre tory. Zapowiadał się ekscytujący pojedynek.

Wimbledon: Mirra Andriejewa kontra Barbora Krejcikova w drugiej rundzie

Mecz rozpoczął się od trzech zaciętych gemów, na przewagi. W każdym z nich obserwowaliśmy break pointy. Na "dzień dobry" obserwowaliśmy dwie piłki z rzędu na przełamanie dla Andriejewej. Mimo to Krejcikova wyszła ze stanu 15-40. Podobnie wydarzyło się podczas kolejnego rozdania przy serwisie Barbory. Zrobiło się 3:0 dla reprezentantki naszych południowych sąsiadów, ale to nie był koniec emocji w premierowej odsłonie. Po tym, jak Mirra obroniła break pointa w szóstym gemie, Rosjanka doprowadziła do remisu.

Triumfatorka tegorocznego Roland Garros nie spuszczała tempa. Wykorzystała słabszy moment mistrzyni Wimbledonu sprzed dwóch lat, kolejne dwa "oczka" dołożyła bez straty punktu. Turniejowa "5" chciała zakończyć seta już w trakcie dziewiątego gema, ale wtedy Krejcikova zdołała przerwać passę pięciu przegranych rozdań z rzędu. Po zmianie stron Andriejewa nie posiadała jednak żadnego problemu z domknięciem rywalizacji w partii. Ostatecznie Mirra zapisała na swoim koncie rezultat 6:4.

Krejcikova zareagowała na starcie drugiej części pojedynku. Utrzymywała własne podania, przez co Andriejewa musiała gonić wynik. Podczas czwartego gema Mirra posiadała dwie piłki na 2:2, ale nie wykorzystała żadnej z nich. Barbora przełamała rywalkę, potem było nawet 5:2 dla Czeszki. Reprezentantka naszych południowych sąsiadów dała się jednak dogonić. Gdy serwowała po doprowadzenie do kolejnej partii, obserwowaliśmy dobre returny Rosjanki. Mistrzyni Roland Garros wykorzystała ostatniego z trzech break pointów.

Po zmianie stron turniejowa "5" próbowała wyrównać na 5:5. Krejcikova chciała odpowiedzieć na przełamanie, wygrała pierwsze dwie akcje. Później Mirra wróciła jednak ze stanu 0-30 i nastał remis. Gdy wydawało się, że triumfatorka z Paryża jest teraz na fali, w kolejnych minutach doszło do następnego zwrotu akcji. Barbora zgarnęła siedem punktów z rzędu, wypracowała sobie trzy setbole. Przy pierwszym zagrała w siatkę, ale potem nieczysto uderzyła Andriejewa. Wynikiem 7:5 mistrzyni imprezy sprzed dwóch lat doprowadziła do trzeciej odsłony.

Chociaż Krejcikova wygrała seta i była na fali, Czeszka skorzystała z dłuższej przerwy, udając się do szatni. Wróciła po kilku minutach, po czym panie wznowiły rywalizację. W pierwszym gemie Barbora zgarnęła trzy punkty od stanu 15-30, potem miała break pointa na 2:0. Mimo to wciąż nie obserwowaliśmy przełamań w decydującej odsłonie. W trakcie trzeciego rozdania doszło do ciekawej sytuacji na korcie. Podczas zagrania forhendem, Andriejewa rozwaliła sobie bransoletkę, którą miała na lewej ręce. Trzeba było zarządzić sprzątanie, bowiem elementy rozsypały się po korcie w promieniu kilku metrów. Po tym, jak Czeszka utrzymała podanie, poprosiła o przerwę medyczną ze względu na odcisk.

Po powrocie na kort Krejcikova miała piłkę na 3:1. Potem obserwowaliśmy dwa break pointy z rzędu dla Mirry. Ostatecznie przełamanie nastąpiło dopiero w trakcie szóstego rozdania. Barbora dobrała się do serwisu Rosjanki, później wyszła na 5:2. Andriejewa dorzuciła trzecie "oczko", zachowując podanie do zera, jednak to była tylko kropka w morzu potrzeb turniejowej "5". W trakcie dziewiątego gema reprezentantka naszych południowych sąsiadów serwowała po awans do kolejnej fazy. Szybko wyszła na 40-0, ale to nie był koniec emocji.

Po podwójnym błędzie serwisowym doszło do równowagi. Czeszka nie wykorzystała łącznie sześciu meczboli, wkradły się nerwy. Dała się przełamać i po chwili mistrzyni Roland Garros mogła doprowadzić do remisu. Była piłka na 5:5, ale finalnie spotkanie dobiegło końca już w dziesiątym gemie. Ostatecznie Krejcikova pokonała mistrzynię Roland Garros 4:6, 7:5, 6:4. W trzeciej rundzie czeka nas mecz z udziałem dwóch Czeszek, bowiem rywalką Barbory będzie Nikola Bartunkova.

Główne zmagania w Londynie potrwają do 12 lipca. Najważniejsze informacje dotyczące Wimbledonu można śledzić za pomocą specjalnej zakładki na stronie Interia Sport.

Mirra Andriejewa Burak Akbulut/Anadolu AFP

Barbora Krejcikova Matthew Stockman AFP

Nikola Bartunkova AFP





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