Najpierw porażka Polaka, a potem wielka radość. Jednak zagra o finał Wimbledonu

Do środy włącznie Alan Ważny pozostawał niepokonany podczas tegorocznych zmagań w juniorskim Wimbledonie. Polak nie mógł liczyć na dzień wytchnienia i już dzisiaj przyszło mu rozegrać oba ćwierćfinały. Najpierw nasz reprezentant wyszedł na kort numer 7, by powalczyć o awans do najlepszej "4" w singlu. Starcie z Ronitem Karkim przez długi czas układało się po myśli tenisisty z Rzeszowa, w pewnym momencie prowadził 4:1 w trzecim secie. Od tego momentu gemy wędrowały już jednak wyłącznie na konto Amerykanina. Ostatecznie to zawodnik z USA triumfował 3:6, 6:3, 6:4.