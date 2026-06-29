Najpierw Chwalińska, teraz ona. Mistrzyni świata już odpadła z Wimbledonu

Poniedziałkowa rywalizacja na Wimbledonie wystartowała punktualnie o godz. 12:00 czasu polskiego. Już w pierwszym meczu dnia na korcie numer 12 zobaczyliśmy w akcji finalistkę Roland Garros - Maję Chwalińską. Wydawało się, że Polka jest na bardzo dobrej drodze do zwycięstwa z Mananchayą Sawangkaew. Już przy stanie 5:2 w drugim secie posiadała meczbola.

Niestety, w trakcie wymiany poślizgnęła się na trawie, doznała kontuzji prawego stawu skokowego. Po skorzystaniu z pomocy medycznej próbowała domknąć pojedynek na swoją korzyść, ale nie udało się. Jak przyznała potem na konferencji, doszły jeszcze do tego skurcze i ostatecznie to zawodniczka z Tajlandii zameldowała się w kolejnej rundzie po zwycięstwie 2:6, 7:5, 6:2.

W tym samym czasie, tyle że na korcie numer 10, toczył się pojedynek z udziałem Elisabetty Cocciaretto i Xinyu Wang. W zeszłym roku Włoszka dotarła do trzeciej fazy Wimbledonu. Na "dzień dobry" sensacyjnie wyeliminowała Jessicę Pegulę. Teraz dwukrotna mistrzyni świata w rozgrywkach BJK Cup trafiła w rundzie otwarcia na Xinyu Wang. Chinka też pokazywała w przeszłości, że potrafi grać dobrze na trawie. Podczas imprezy WTA 500 w Bad Homburg dotarła do półfinału. Zapowiadało się na ciekawy pojedynek.

Wimbledon: Kolejne rozstrzygnięcie w pierwszej rundzie

Mecz rozpoczął się od serwisu Wang. Na "dzień dobry" srebrna medalistka igrzysk olimpijskich w Paryżu w mikście pewnie utrzymała swoje podanie. Podczas trzeciego gema musiała już jednak bronić dwóch break pointów. Zrobiła to skutecznie i powróciła na prowadzenie. Kluczowy moment dla losów premierowej odsłony przypadł na szóste rozdanie. Wówczas Cocciaretto dała się przełamać do 15. Włoszka do końca próbowała gonić wynik, miała jeszcze break pointa w dziewiątym gemie. Ostatecznie pierwszy set zakończył się wynikiem 6:3 na korzyść Xinyu.

W drugiej odsłonie Elisabetta doszła do głosu. W trakcie czwartego rozdania 46. rakieta świata zgarnęła breaka za trzecią szansą. Tuż przed zmianą stron tenisistka z Italii potwierdziła przewagę przełamania. Partię zakończyła już w ósmym gemie, jeszcze przy serwisie Wang. Zawodniczka z 39. miejsca w rankingu WTA broniła setboli, ale przy trzeciej próbie skapitulowała. Rezultatem 6:2 Cocciaretto zagwarantowała walkę na pełnym dystansie na korcie numer 10.

W trakcie decydującej części pojedynku sytuacja znów uległa zmianie. Początkowo nic na to nie wskazywało, bowiem Elisabetta prowadziła 2:1. Od tamtej pory nie zdobyła już jednak ani jednego "oczka". Kluczowy okazał się piąty gem. Wtedy Wang szukała swojej okazji na przełamanie i za czwartym break pointem dopięła swego. Potem poszła za ciosem i zakończyła pojedynek już w trakcie ósmego rozdania.

Ostatecznie to Chinka triumfowała 6:3, 2:6, 6:2 i zameldowała się w drugiej rundzie Wimbledonu. Tam zmierzy się z rozstawioną z "11" Belindą Bencic. Włoszka odpadła już z singlowych zmagań, pozostał jej już tylko występ w deblu. Tam ma się pojawić w parze z Ann Li. Co ciekawe, w pierwszej rundzie trafiły na Maję Chwalińską i Sinję Kraus. Pytanie czy zdrowie pozwoli Polce na rywalizację w grze podwójnej. Decyzja ma zapaść po tym, jak dokładnie zostanie przebadany jej staw skokowy.

Główne zmagania w Londynie potrwają do 12 lipca. Najważniejsze informacje dotyczące Wimbledonu można śledzić za pomocą specjalnej zakładki na stronie Interia Sport.

Elisabetta Cocciaretto Dimitar DILKOFF / AFP AFP

Xinyu Wang HU JINGWEN / XINHUA / Xinhua via AFP AFP

Belinda Bencic MATTHEW STOCKMAN/Getty Images via AFP AFP





Maja Chwalińska: Trzeba to zaakceptować. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport