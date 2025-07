Najbliższy rywal Majchrzaka zrezygnował. Radość w polskim obozie na Wimbledonie

Polak miał odpowiednio dużo czasu na regenerację, ale przy okazji z pewnością śledził to, co dzieje się w starciu Arthura Rinderknecha z Cristianem Garinem, gdzie wyłoniony został jego kolejny rywal. Chilijczyk pomimo tego, że wygrał pierwszego seta, to później musiał gonić wynik i ostatecznie doprowadził do piątej partii. Tam znów lepszy okazał się Francuz. Prawie czterogodzinna batalia zakończyła się zwycięstwem Rinderknecha 3:6, 6:3, 7:6(7:3), 4:6, 6:3.