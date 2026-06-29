W poniedziałek 29 czerwca na kortach w Londynie rozpocznie się kolejna edycja Wimbledonu. Oczy polskich kibiców zwrócone będą przede wszystkim na dwie tenisistki: Maję Chwalińską oraz Igę Świątek.

Pierwsza z wymienionych przyleciała do Londynu opromieniona sukcesem we Francji. Występ Chwalińskiej w Paryżu przeszedł oczekiwania nawet największych optymistów. Polka do turnieju głównego dostała się z eliminacji, a później zawędrowała aż do finału wielkoszlemowych zmagań, gdzie musiała uznać wyższość Mirry Andriejewej.

Z kolei Iga Świątek przystąpi do tegorocznej edycji Wimbledonu jako obrończyni tytułu. Rok temu Raszynianka zaprezentowała na trawiastych kortach fantastyczny tenis. Przełamała się po latach słabszej gry na tej nawierzchni i w wielkim stylu sięgnęła po swój szósty wielkoszlemowy tytuł w karierze.

Pięć Polek w głównej drabince Wimbledonu? To nadal realne

Oprócz Chwalińskiej i Świątek z polskich singlistek miejsce w turnieju głównym mają zapewnione także Magdalena Fręch oraz Magda Linette. Nie jest jednak wykluczony scenariusz, że do tego grona dołączy jeszcze jedna reprezentantka kraju, Katarzyna Kawa.

33-latka brała udział w kwalifikacjach, ale przegrała w drugiej rundzie. Trafiła na tzw. listę oczekujących, gdzie zajmowała 3. miejsce w kolejce. Przesunęła się jednak na 2. lokatę, po tym jak w niedzielny wieczór - tuż przed północą - Emma Raducanu ogłosiła, że nie zagra w Wimbledonie z powodu problemów zdrowotnych.

"Ciężko mi uwierzyć, że to piszę, ale wycofałam się z Wimbledonu. Zrobiłam wszystko, co mogłam, by w poniedziałek wyjść na mecz. Badania, przeprowadzone wieczorem, wykazały jednak, że dokuczliwy ból przekształcił się w uraz zmęczeniowy. Lekarz zalecił mi odpoczynek. Granie na Wimbledonie, przed własną publicznością, znaczyło dla mnie wszystko, więc tym trudniej jest mi to zaakceptować" - napisała Raducanu, która pięć lat temu niespodziewanie wygrała US Open.

Katarzyna Kawa MATTHIEU MIRVILLE AFP





Liga Narodów. Polska - Argentyna. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport