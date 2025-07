Miejsce 44. zawodniczki rankingu WTA w drabince londyńskiej imprezy zajęła 97. rakieta świata - Victoria Mboko. Reprezentantka Kanady poległa wcześniej w finale kwalifikacji z niżej notowaną Australijką Priscillą Hon, lecz teraz przystąpi do wielkoszlemowej rywalizacji jako "szczęśliwa przegrana".

Nagła roszada wcale nie musi być dobrą wiadomością dla Magdaleny Fręch. Choć Victoria Mboko ma znacznie gorszy ranking niż Anastazja Potapowa, jest na fali wznoszącej, która wyniosła ją - jak na razie - do czołowej setki.

18-latka świetnie spisywała się u progu tego sezonu, notując serię aż 20 wygranych meczów w turniejach niższej rangi. W maju natomiast zdołała przedostać się do trzeciej rundy Rolanda Garrosa. Wyeliminowała ją wówczas ubiegłoroczna mistrzyni olimpijska - Qinwen Zheng.

Swój premierowy mecz w tegorocznej edycji Wimbledonu rozegra dziś także Iga Świątek. Rywalką naszej najlepszej tenisistki będzie inna z Rosjanek - Polina Kudiermietowa. Była liderka rankingu WTA przyleciała do Londynu uskrzydlona swoim występem na kortach w Bad Homburg. 24-latka dotarła aż do finału niemieckiej imprezy, w którym przegrała z Jessicą Pegulą. Co ciekawe, Amerykanka sensacyjnie pożegnała się z Wimbledonem już w pierwszej rundzie,przegrywając swój wtorkowy mecz z Włoszką Elisabetta Cocciaretto (2:6, 3:6).