Nadal, Sinner i… koniec. Oficjalnie ogłoszono ws. Djokovicia, to już pewne

Warto tu napomknąć, że w sobotę 12 lipca czekać nas będzie przy tym finał gry pojedynczej pań - a w nim Iga Świątek skrzyżuje rakietę z Amandą Anisimovą. Początek zmagań również o godz. 17.00, co ma być swoistym ukłonem w stronę widzów z Ameryki Północnej i Południowej. Zapraszamy do śledzenia transmisji na antenach Polsatu, Polsat Sport 1 i Polsat Sport Premium 1 oraz na platformie Polsat Box Go. Tekstowa relacja na żywo będzie dostępna w Interii Sport: