Na ten komunikat czekała Chwalińska. Świątek nie jest wyjątkiem, Wimbledon ogłasza

Niemal w nieskończoność z perspektywy polskich kibiców ciągnęło się oczekiwanie na ostateczną decyzję Wimbledonu ws. rozdania "dzikich kart". W mediach apelowano wręcz, aby wyróżnić w ten sposób Maję Chwalińską, która zrobiła prawdziwą furorę, docierając do finału Roland Garros. Organizatorzy prestiżowego turnieju ostatecznie przychylili się do tych próśb - Polka trafiła do drabinki głównej, rozstawiona z "20".

Poznaliśmy drabinkę Wimbledonu. Szczęście Chwalińskiej, pech Linette

Tym samym tym razem mamy nie jedną, za to aż dwie rozstawione tenisistki na Wimbledonie. Jako "3" do obrony wywalczonego przed rokiem trofeum przystępuje Iga Świątek. Zarówno ona, jak i Chwalińska i pozostali reprezentanci Polski, których jest nie mało, poznali w piątek przed południem układ drabinki.

W 1. rundzie Wimbledonu Świątek zagra z Taylor Townsend, a Maja z Mananchayą Sawangkaew - zawodnikczą z kwalifikacji. O pechowym losowaniu może mówić Magda Linette, która trafiła na mistrzynię Roland Garros - Mirrę Andriejewą. Fręch zagra z Anną Kalinską, Hubert Hurkacz z Casperem Ruudem, a Kamil Majchrzak z Alejandro Tabilo.

Tego samego dnia dowiedzieliśmy się też, w jakie dni konkretnie swoje pierwsze mecze zagrają Polki i Polacy. Tym razem Iga Świątek nie jest wyjątkiem.

Wimbledon. W te dni zagrają Polacy

Przy okazji największych turniejów zazwyczaj Raszynianka grała w inne dni, aniżeli pozostali biało-czerwoni, co wynikało z faktu rozstawienia. Tym razem drabinka ułożyła się tak, że Świątek, tak jak i Majchrzak, swoje spotkanie rozegra we wtorek. Pozostali, czyli Chwalińska, Linette, Fręch i Hurkacz rozmoczną zmagania na Wimbledonie dzień wcześniej - w poniedziałek.

Według tradycji, to Iga Świątek, jako obrończyni tytułu powinna otwierać wtorkowe zmagania na korcie centralnym. Mecz Raszynianki najprawdopodobniej o godz. 14:30 czasu polskiego. Co ciekawe, będzie to dla niej pierwsze w karierze starcie z 30-letnią Taylor Townsend.

Poniedziałek (29.06):

Maja Chwalińska - Mananchaya Sawangkaew

Magda Linette - Mirra Andriejewa

Magdalena Fręch - Anna Kalinska

Hubert Hurkacz - Casper Ruud

Wtorek (30.06):

Iga Świątek - Taylor Townsend

Kamil Majchrzak - Alejandro Tabilo





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