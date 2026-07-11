Mocna reakcja po geście Djokovicia. Był zdumiony. Powiedział to na antenie

Novak Djoković wciąż szuka swojego 25. triumfu wielkoszlemowego. Po 2023 roku jest nieskuteczny, a ten Wimbledon okazał się jedenastym z rzędu nieudanym polowaniem. Podobnie jak rok temu, na londyńskiej trawie w półfinale zatrzymał go Jannik Sinner. Serb poległ w trzech setach i nawet ani razu nie przełamał Włocha.

Może i nie przełamał, ale na pewno przeprosił - mowa o sytuacji, w której zdobył punkt, a pomogło mu dotknięcie siatki przez piłkę. To stara zasada tenisowej etykiety, ale ikona tej dyscypliny sportu Andre Agassi był zdumiony, że "Nole" zdecydował się na taki gest. Jego zdaniem ta niepisana zasada powinna zostać usunięta.

Djoković przeprosił. Nie wszystkim się to podoba. "Chciałbym, by zniknęło"

- Andrew, czy możemy się zmobilizować i pozbyć tego "przepraszam za uderzenie w taśmę"? Naprawdę chciałbym, żeby to zniknęło z meczu - zwrócił się do współkomentującego dla BBC One Andrewa Castle'a.

To tylko moja osobista opinia, przepraszam za dygresję. Jeśli tenisista trafi w taśmę, a piłka nie przejdzie na drugą stronę, to nie widzę, by przepraszał: "pech, nie przeszło"

To nie pierwszy raz, gdy Agassi jest przeciwko tradycjom. W 2017 roku w programie "This Morning" przyznał, że nie był zadowolony z konieczności ubierania się na biało podczas The Championships. Nazwał siebie z tamtego okresu "buntownikiem przechodzącym okres dojrzewania".

Po spotkaniu zabrał także głos na temat samej gry Djokovicia. - Nie jestem w stanie znaleźć czegoś, czego Novak nie zrobił lub co powinien był zrobić, by wygrać. Przyszedł na kort centralny z naprawdę jasnym planem gry, realizując wszystko co mógł, najlepiej jak potrafił. Ale Sinner odpowiedział na wszystko - podkreślił.

Brytyjscy kibice usłyszą go ponownie w niedzielę podczas finału, w którym Włoch zagra z Alexandrem Zverevem. Nie wszyscy będą zadowoleni z tego faktu. Komentarz 56-latka, który debiutował za mikrofonem w zeszłym roku, polaryzuje widzów. Wielu z nich twierdzi, że jest zbyt analityczny i za mało ekspresyjny.

Novak Djoković KIRILL KUDRYAVTSEV AFP

Novak Djoković BEN STANSALL / AFP AFP

Steffi Graf i Andre Agassi AFP





Nietypowa sytuacja w półfinale Wimbledonu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport