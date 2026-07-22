18-19 lipca, Bielsko-Biała. WKT Mera Warszawa kontra BKT Advantage Bielsko-Biała oraz KS Górnik Bytom kontra GAT Gdańsk. Druga kolejka Tenis LIGA, która została rozegrana na kortach BKT Advantage.

Gospodarz weekendu z krajowym tenisem na najwyższym poziomie pewnie pokonał przed własną publicznością przeciwnika ze stolicy 6:0. Tym samym bielszczanie zapewnili sobie awans do grudniowego Final Four. Dlaczego jest to tak ważna wiadomość? Do tego wątku wrócimy...

Linda Noskova z licencją polskiego klubu. Właściciel ujawnia

11 lipca, sobota. Finał najstarszego wielkoszlemowego turnieju, a zarazem uważanego za najbardziej prestiżowy - Wimbledon. Czesko-czeski pojedynek, ukazujący potęgę tenisa tuż za naszą południową granicą. W jednym "narożniku" dotąd bardziej utytułowana Karolina Muchova, w drugim pretendentka Linda Noskova. Po świetnym spektaklu wygrywa ta druga, dopiero 21-letnia Linda.

"Miło było patrzeć jak Linda Noskova, z którą mamy wiele wspomnień, wygrywa Wimbledon" - westchnął Piotr Szczypka, właściciel klubu BKT Advantage Bielsko-Biała. A to był tylko wstęp do opowieści, którą funduje czytelnikom Interii.

Talent tenisistki pochodzącej z liczącej około 1000 mieszkańców wioski Bystricka eksplodował, gdy przeniosła się do miejscowości Przerów. To właśnie w klubie z Moraw, TK Precheza Prerov, zaczął się jej pełny rozkwit.

- A dokładnie w tej samej miejscowości do dzisiaj mieszka trener Mai Chwalińskiej, Jaroslav Machovsky. I on przyprowadził do nas Lindę, gdy miała może 15, może 16 lat - sięga pamięcią Szczypka, którego sportowa Polska poznała z emocjonalnych wypowiedzi, gdy furorę na mączce w Paryżu robiła Maja.

- Jako nastolatka grała z nami młodzieżowe drużynówki, nawet chyba jeden Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny. Później zgłosiłem ją do mistrzostw Polski juniorek, ale nie została dopuszczona. Wprawdzie miała polski PESEL, ale to nie wystarczyło, na przeszkodzie stanęły inne kwestie regulaminowe. Niemniej była na liście. Wówczas moglibyśmy się jeszcze bardziej cieszyć, że mistrzyni Polski została mistrzynią Wimbledonu - uśmiecha się rozmówca Interii.

Zbliżenie relacji nastąpiło w globalnie bardzo trudnym czasie, gdy niemal cały świat przełączył się na tryb nieznany wcześniej. Mowa o pandemii koronawirusa, która sprawiła, że świat się pozamykał. To samo dotyczyło tenisa.

- Gdy w Czechach wszystko było pozamykane, wówczas bardziej się zaprzyjaźniliśmy. Wtedy Linda do nas przyjeżdżała, cały tydzień była z mamą, teraz niestety już świętej pamięci - posmutniał Szczypka.

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Ukochana rodzicielka Lindy zmarła w 2024 roku na nowotwór. Teraz, na Wimbledonie, to był piękny lipiec, a zaledwie dwa lata wcześniej tak przeklęty. Dlatego Linda z takimi emocjami oddała hołd swojej nieodżałowanej mamusi.

- To była bardzo sympatyczna pani, przywoziła nam ciasta. Prowadziliśmy długie rozmowy, te na WhatsAppie do dziś mam pozostawione. Też dlatego tak miło było oglądać Lindę w finale w Londynie. Dopingowałem ją choćby ze względu właśnie na mamę Ivanę, która robiła wszystko, by córka grała w tenisa. Bardzo mi się to podobało, była niezwykle zaangażowana - podkreśla rzutki menedżer.

Wielką ciekawostką jest fakt, że Linda Noskova była stypendystką... miejskiego urzędu w Bielsku-Białej. - Takie były procedury za zdobywane medale mistrzostw Polski. Miała PESEL i także ona była beneficjentką. Wiadomo, nie były to jakieś super wielkie pieniądze, ale zawsze coś. To był początek kariery, więc każda złotówka się liczyła - przypomina realia Szczypka. Dodaje, że później była zgłoszona do rozgrywek SuperLIGA, bodajże dwa razy, ale wówczas nie zagrała, bo dużo wyżej stały akcje innej z wielkich postaci tenisa, Chorwatki Petry Martić.

Szczypka, co podkreśla, bardzo dobrze zna się z obecnym trenerem Lindy, Tomasem Krupą. Oczywiście zna go również trener Machovsky. - Nawet jego synowi dałem "dziką kartę", grał u nas jakiś turniej juniorski dwa lata temu - uśmiechnął się.

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W ostatnim czasie drogi obu zawodniczek trochę się rozeszły z prostego powodu. Noskova bardzo mocno ruszyła do przodu, przenosząc swoje notowania do Top 20 i Top 10, z kolei Chwalińska była notowana znacznie niżej. To sprawiało, że rozjeżdżały się potrzeby i interesy obu zawodniczek.

- W obecnej sytuacji znów możemy zacieśnić relacje. Nawet pytałem już w tym roku Tomasa, by Maja i Linda wróciły do wspólnego grania debla. Dotąd by się nie dostawały, bo Maja była niżej w rankingu. Ale, kto wie, może w niedalekiej przyszłości, bo teraz obie dziewczyny są domówione z innymi partnerkami. Nic nie stoi na przeszkodzie, choć obecnie obie koncentrują się na singlu - zaznacza.

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Polka i Czeszka już grały razem deble. Zresztą nie tylko Linda przyjeżdżała do Bielska, także Maja trochę czasu spędziła w Przerowie. Ogromna ciekawostka tyczy się zaś faktu, że Noskova nadal figuruje jako zawodniczka klubu z Pogórza Śląskiego. Awans do finałów stał się faktem, a zatem...

- Tak. Ma dalej licencję i jest zgłoszona do Tenis LIGA. Jest chęć, żeby ściągnąć ją na grudniowy termin. Mamy finalistkę Rolanda Maję, więc zobaczymy. Generalnie posiadamy przecież silną drużynę - akcentuje rozmówca Interii.

Nie da się ukryć, patrząc na kondycję tenisa w Czechach i relacje, że życie w takiej symbiozie i synergii może dać jeszcze wiele dobrego również bielskiemu klubowi. Oczywiście warto rozwijać współpracę pomiędzy oboma ośrodkami.

- Tak się właśnie staramy, tak robimy. I myślę, że idzie nam to nienajgorzej (śmiech). Zawsze to mówię, że nasz klub jest taki pół polski, pół czeski. Bo blisko granicy, więc połowę trenerów mamy z Czech, do tego naturalizowana Polka, czyli Linda Klimovicova. Polsko-czeski klub przygraniczny, zapraszam każdego, by się przekonał - podsumowuje Piotr Szczypka.

Artur Gac, Interia

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Linda Noskova KIRILL KUDRYAVTSEV AFP

Linda Noskova KENTARO TOMINAGA AFP





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