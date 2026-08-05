Mistrzyni Wimbledonu od lat gra w polskim klubie. Menedżer zdradza ważny szczegół

Głośno jest o BKT Advantage Bielsko-Biała. Zaczęło się od Mai Chwalińskiej, która została wicemistrzynią Roland Garros. A potem jeszcze poprawiła Linda Noskova. Czeszka, która jest zawodniczką BKT wygrała Wimbledon. - W tym roku jeszcze nie grała w naszej lidze, ale w przeszłości już się to zdarzało. Raz nawet pomogła nam zdobyć tytuł - zdradza Piotr Szczypka, menedżer BKT.

Znała się dobrze z Klimovicovą

Noskova trafiła do Bielska za sprawą świetnych kontaktów BKT z czeską federacją i klubami. Poza tym znała się dobrze z inną zawodniczką BKT Lindą Klimovicovą. - Razem trenowałyśmy w Prerovie. Jeszcze jako dzieci - mówi nam Klimovicova, a Szczypka dodaje, że kontakty Noskovej z BKT mocno się zacieśniły przy okazji pandemii COVID-19.

- Wtedy dużo czasu trenowała z nami. Zdarzało się, że przyjeżdżała na tydzień, czy dwa. Mieszkała wtedy w klubowym mieszkaniu. Miała nawet nasz PESEL. A że już, wtedy kiedy była juniorką, widać było, że to dobra zawodniczka, to zgłosiliśmy ją do mistrzostw Polski juniorek. Była jakiś czas na liście, ale ostatecznie ją skreślili. Ktoś zaczął badać sprawę i uznano, że polski PESEL, to za mało. A mnie się wydaje, że ktoś pomyślał, że Linda będzie mocnym zagrożeniem dla naszych tenisistek i dlatego została skreślona - przyznaje Szczypka.

Nie było tematu polskiego obywatelstwa

Spieszymy wyjaśnić, że nigdy nie było tematu, bo Noskova poszła w ślady Klimovicovej. Tej ostatniej zaproponowano finalnie w BKT przyjęcie obywatelstwa. W przypadku Noskovej była jedynie opcja tego jednorazowego startu w mistrzostwach. Po prostu Noskova nie zżyła się z klubem i miastem aż tak bardzo, jak Klimovicova. W przypadku tej ostatniej oferta przyjęcia obywatelstwa była czymś naturalnym.

- Noskova jest jednak z nami, dalej jest naszą zawodniczką i niewykluczone, że w tym roku wystąpi w drużynowych mistrzostwach Polski. Wszystko zależy od tego, jak napięty będzie miała terminarz. Jeśli wystarczy jej czasu, to wszystko jest możliwe. Być może ją poproszę, żeby przyjechała i nie tyle pomogła, ile pokazała się polskim kibicom - zdradza menedżer BKT.

W BKT grał nawet mistrz olimpijski

BKT już awansował do Final Four Tenis LIGI. Ewentualny występ Noskovej byłby wielkim wydarzeniem. Ostatni raz grała ona dla bielskiego zespołu w sezonie 2022. Trzeba też dodać, że nie jest jedyną dużą postacią reprezentującą barwy BKT. W klubie występowali też mistrz olimpijski w grze mieszanej Tomas Mahać. Dla BKT grała też Petra Martić, swego czasu numer 14 rankingu WTA. Byli też Jiri Vesely, czy Łukasz Kubot.

Linda Noskova KIRILL KUDRYAVTSEV AFP

Linda Klimovicova Tomasz Jastrzębowski/Foto Olimpik/REPORTER Reporter

Maja Chwalińska ALAIN JOCARD AFP





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