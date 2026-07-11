Minął rok, powtórka ze Świątek. Znów 6:0, 6:0 w finale Wimbledonu

Iga Świątek do tegorocznej edycji Wimbledonu przystępowała w roli obrończyni tytułu. Niestety przygoda z trawiastymi kortami w Londynie zakończyła się stosunkowo szybko - bo już na etapie 3. rundy. Polka poległa w starciu z Alexandrą Ealą 6:7(9), 2:6. Nikt nie odbierze jej jednak osiągnięcia sprzed roku.

Wielki triumf na Wimbledonie. Legendarna Japonka świętuje

W 2025 roku Raszynianka szła jak burza przez kolejne rundy aż do finału. W nim zdeklasowała wyraźnie stremowaną Amandę Anisimovą, triumfując 6:0, 6:0, dzięki czemu zapisała się w historii turnieju. Jej wyczyn w sobotę powtórzyła Yui Kamiji.

Japonka to absolutna legenda jeśli chodzi o rywalizację tenisistek z niepełnosprawnościami. Dwukrotna medalistka igrzysk paraolimpijskich ma na koncie aż osiem tytułów wielkoszlemowych. W sobotę dołożyła do kolekcji dziewiąty.

Po serii imponujących występów dotarła do finału, w którym zmierzyła się z Diede De Groot. I nie dała Holenderce najmniejszych szans, rozbijając ją już w 1. secie 6:0. W drugim nie zamierzała zwalniać tempa.

Osiągnięcie Igi Świątek wyrównane. Zaledwie 48 minut walki

Wyraźnie podłamana tym wynikiem reprezentantka Holandii źle rozpoczeła drugą partię, a wraz z upływem czasu rosła przewaga Kamiji. W końcu po zaledwie 48 minutach mogła ona wyrzucić w górę ręce w triumfalnym geście - rozbiła przeciwniczkę 6:0, 6:0, powtarzając osiągnięcie Igi Świątek sprzed roku.

Tym samym Japonka skompletowała Złotego Wielkiego Szlema - to właśnie triumfu na Wimbledonie brakowało jej "do kolekcji".

Yui Kamiji Tim Clayton/Getty Images Getty Images





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