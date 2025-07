Miażdżący werdykt! Tak Hiszpanie ocenili szanse Świątek i Anisimovej

Iga Świątek już niedługo stanie przed szansą, aby wygrać swój pierwszy Wimbledon w karierze. Polka doskonale prezentowała się przez ostatnie dwa tygodnie na kortach All England Lawn Tennis and Croquet Club. W drodze do finału pokonała Polinę Kudiermietową, Catherine McNally, Danielle Collins, Clarę Tauson, Ludmiłę Samsonową i Belindę Bencić. Półfinał przeciwko Szwajcarce to był prawdziwy pokaz siły polskiej tenisistki, która wygrała 6:2, 6:0.