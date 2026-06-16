Menedżer Chwalińskiej ujawnia. Taka była reakcja Polki po decyzji władz Wimbledonu

Klub BKT Advantage Bielsko-Biała i team Mai Chwalińskiej o decyzji władz Wimbledonu ws. dzikiej karty dla Polki dowiedzieli się w tym samym czasie, co cała Polska. - Przyszedł oficjalny mail. Jeszcze nie zdążyłam go otworzyć, a media już pisały o dzikiej karcie dla Mai - mówi nam Aleksandra Musiał, menedżer BKT i Chwalińskiej.

Nie było planu B. Menedżer Chwalińskiej ujawnia

- Przyznam, że byliśmy zaskoczeni, bo jednak nie było do końca jasne, jak Wimbledon potraktuje Maję. Czekaliśmy z niecierpliwością, bo też nie ukrywam, że chodziło nam o opracowanie jakiegoś planu działania. Decyzja władz Wimbledonu była dla nas ważna pod względem organizacyjnym - wyjaśnia Musiał.

Menedżer zdradza nam, że nie było żadnego planu B na wypadek, gdyby jednak Wimbledon dzikiej karty nie dał. Wcześniej wiceprezes BKT Wojciech Wrzoł sugerował zresztą, że jak nie będzie dzikiej karty, to Chwalińska nie zagra. - Wcześniej nie podejmowaliśmy żadnych decyzji. Wszystko było otwarte i uzależnione od tego, co zrobią organizatorzy. Planu B nie było, bo stwierdziliśmy, że poczekamy i wtedy zdecydujemy, co zrobić - komentuje Musiał.

Tak Chwalińska zareagowała na komunikat

Wiemy też, jaka była reakcja Chwalińskiej na komunikat Wimbledonu. - Maja podeszła do tego spokojem. Wiadomo, że się ucieszyła, ale to była raczej taka stonowana reakcja. Właśnie wróciła z urlopu do swoich tenisowych obowiązków. Kiedy usłyszała, że jest ta upragniona dzika karta, to powiedziała, że trzeba brać się do roboty - menedżer odsłania kulisy.

Z panią Aleksandrą rozmawialiśmy godzinę po ogłoszeniu decyzji, więc jeszcze nie była w stanie powiedzieć, co teraz. - To jest wszystko bardzo świeże. Teraz musimy usiąść z całym zespołem i ustalić sobie wszystko. Turniej główny rusza 29 czerwca, więc mamy trochę czasu, żeby to dobrze zaplanować.

Chwalińska sama napisała prośbę do władz Wimbledonu

Decyzja władz Wimbledonu pokazała, że PZT, ale i też sama Chwalińska dobrze to wszystko rozegrali. PZT wysłał oficjalne pismo z prośbą o przyznanie karty, to samo zrobiła też zawodniczka. - Potwierdzam, że Maja napisała prośbę w swoim imieniu, a w odpowiedzi dostała formularz, który należało wypełnić i odesłać - informuje Musiał, a nam nie pozostaje nic innego, jak dodać, że miało to sens.

- Pierwszy trening po urlopie Maja ma za sobą, teraz czas na rozmowę ze sztabem. Tu jednak wszystko powinno się odbyć sprawnie i bez zakłóceń, bo Maja świetnie dogaduje się z trenerami, mają bardzo dobry kontakt. Ważne jest to, że Maja jest wypoczęta i zregenerowana, więc teraz może się skupić na tym, by jak najlepiej przygotować się na Wimbledon - kwituje Musiał.

Maja Chwalińska otrzymała "dziką kartę" i zagra na Wimbledonie JULIEN DE ROSA/AFP/East News East News

Maja Chwalińska Tomasz Jastrzębowski East News

Maja Chwalińska zagra w Wimbledonie. Foto Olimpik AFP





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