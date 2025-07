Mirra Andriejewa miała swoje problemy w pierwszych dwóch rundach podczas tegorocznego Wimbledonu, ale mimo to przechodziła kolejne fazy bez straty seta. Na otwarcie zmagań w Londynie wyeliminowała Mayar Sherif. Dwa dni później podczas spotkania z Lucią Bronzetti wróciła ze stanu 2:5 w drugiej partii i triumfowała po tie-breaku .

Dzięki temu zapewniła sobie awans do 1/16 finału. Dzisiaj jej przeciwniczką okazała się Hailey Baptiste. Amerykanka pokonała na otwarcie Soranę Cirsteę, a później uporała się z pogromczynią Magdaleny Fręch - Victorią Mboko . Podczas sobotniego starcia wyraźną faworytką była jednak Rosjanka.

Mecz rozpoczął się od serwisu Baptiste. Amerykanka już w pierwszym gemie miała problemy i musiała bronić break pointów. Pierwszego udało się oddalić, ale przy drugim Mirra dopięła już swego. Po zmianie stron Rosjanka podwyższyła prowadzenie na 2:0. Baptiste próbowała odrabiać straty. W trakcie czwartego rozdania wróciła ze stanu 15-40 przy podaniu rywalki, miała piłkę na 2:2. Ostatecznie 18-latka powróciła jednak do dwóch "oczek" przewagi". Po chwili Hailey doświadczyła sporego rozczarowania. Miała 40-0 przy swoim serwisie, a mimo to dała się przełamać. To był kluczowy moment dla losów premierowej odsłony. W kolejnych dwóch gemach zawodniczka z USA zdobyła zaledwie jeden punkt i set zakończył się rezultatem 6:1 na korzyść turniejowej "7".