Martwi się o Chwalińską. W jej planie na Wimbledon zabrakło jednej rzeczy

Maja Chwalińska zgarnęła w Roland Garros fortunę. Dzięki temu, że w Paryżu dotarła do finału, dostała dziką kartę na Wimbledon. Dzięki kasie tam zarobionej mogła sobie pozwolić na większe niż dotąd ekstrawagancje w przygotowaniach. Już w niedzielę wzięła kurs na Londyn, zabierając ze sobą obu trenerów. Dotąd jeździli na zmianę, a przyjazd na zawody był w ostatniej chwili, żeby nie mnożyć kosztów.

Lech Sidor się martwi. Tego zabrakło w planie Chwalińskiej

Te ruchy mogą się jednak na niewiele zdać. Lech Sidor, autor programu Trzeci Serwis na YouTube martwi się, że jednego w tym wszystkim zabrakło. - Maja nie zagrała żadnego meczu na trawie, a przykłady Igi Świątek i Mirry Andriejewej pokazują, że przejście na tę nawierzchnię wcale nie jest takie proste. Obie odpadły już w pierwszej rundzie Bad Homburg Open. Można mówić, że Świątek nie jest w topowej formie, ale Andriejewa właśnie wygrała Roland Garros. I jest dobra na trawie. Gra slajsem, wolejem, a nie wygrywa seta z grającą wredny, płaski tenis Jekateriną Aleksandrową. Ta zresztą już przegrała z Naomi Osaką 2:6, 2:6 - zwraca uwagę Sidor.

- W sytuacji, gdy zacierają się różnice między bitymi faworytkami a resztą, trudno zakładać, że pierwszy raz wejdzie się na trawę i wygra taki mecz z łatwością. Maja ma warunki, żeby na trawie błysnąć. Cięty serwis, woleje, skróty i te lobiki za kołnierz, to potężny arsenał. Brak jej jednak roboczogodzin na trawie. Żaden trening nie zastąpi grania normalnych spotkań - ocenia Sidor.

Dwa mecze rozwiązałyby problem Chwalińskiej

Zdaniem eksperta Maja powinna była zgłosić się do jednego z turniejów granych przed Wimbledonem. - Wiem, że priorytetem były wakacje i odpoczynek, po wyczerpującym Roland Garros, ale należało wskoczyć do jakiegoś mniejszego turnieju. Na pewno dostałaby dziką kartę i dziubnęłaby trochę tego grania na trawie. Chociaż dwa mecze. Uważam, że mając taki kapitał, startowałaby do Wimbledonu z lepszej pozycji. Dobre wspomnienia z 2022 to za mało.

Oczywiście to nie jest tak, że Maja czegoś nie zrobiła i teraz jest bez szans. - Musi się jednak rozegrać, potrzebuje dwóch spokojniejszych rund. A tymczasem list zawodniczek, które mogą być bardzo groźne, jest bardzo pokaźna. Jest na niej około dwudziestu nazwisk. Zatem prawdopodobieństwo, że wpadnie się na jedną z tych tenisistek, jest duże. Jeśli Maja źle trafi, to może być szybkie pożegnanie z wimbledońską trawą - zauważa Sidor.

Andriejewa jest w gazie, ale nawet ona sobie nie poradziła

I trudno odmówić naszemu rozmówcy racji. W zasadzie to wystarczy raz jeszcze wspomnieć Andriejewą i wszystko jasne. Skoro zawodniczka, która jest w gazie i rozbiła Maję w finale Roland Garros, nie poradziła sobie w pierwszym meczu na trawie, to nie ma też żadnej gwarancji, że uda się to Polce. Andriejewa jest teraz w o tyle lepszej sytuacji, że pojedzie na Wimbledon bogatsza o to jedno bolesne doświadczenie. - A najlepiej mieć ze dwa takie mecze - zwraca uwagę Sidor.

Maja w planie przygotowań nie uwzględniła jednak żadnego takiego spotkania. Trenowała jedynie na "niemieckim dywanie" na hali BKT Advantage, a już na treningowych kortach Wimbledonu sparowała z drugim trenerem Peterem Hajkiem. Jeśli uważnie wsłuchać się w słowa Sidora, to jasno z nich wynika, że teraz Polka potrzebuje odrobiny szczęścia w losowaniu.

Maja Chwalińska Grzegorz Wajda East News

Maja Chwalińska JULIEN DE ROSA AFP





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