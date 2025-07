Majchrzak z historycznym awansem. Francuzi przecierali oczy ze zdumienia. Tak opisali wyczyn Polaka

Kamil Majchrzak stał się nieoczekiwanym bohaterem tegorocznej edycji wielkoszlemowego Wimbledonu. Polak znajdujący się przed startem turnieju na początku drugiej setki rankingu WTA rozpoczął tę przygodę od pokonania Matteo Berrettiniego . Włoch lokował się na 35. pozycji we wspomnianej klasyfikacji, a co więcej był finalistą Wimbledonu z roku 2021. Dlatego też jego porażka uznawana była za dość nieoczekiwaną. W drugiej rundzie zmagań Majchrzak trafił na amerykańskiego tenisistę Ethana Quinna, którego dość prosto pozbawił wszelkich złudzeń . Tym sposobem tenisista z Piotrkowa Trybunalskiego znacznie poprawił swój rekord osobisty, bowiem dotychczas najdalszym etapem do którego docierał na brytyjskich kortach Wimbledonu była 1. runda.

4 lipca Kamil Majchrzak stanął przed szansą ponownego wyśrubowania swojego i tak już świetnego wyniku. Tym razem miał on się zmierzyć z ostatnim reprezentantem Francji w drabince turniejowej - Arthurem Rinderknechem. Choć tenisista z Gassin nie należy do czołówki światowego rankingu, to podczas brytyjskich zmagań udowodnił, że potrafi być niezwykle groźnym rywalem. Boleśnie przekonał się o tym Alexander Zverev, który po starciu z Rinderknechem zakończył swój udział w tegorocznym Wimbledonie na 1. rundzie. Mecz Majchrzaka z Rinderknechem był starciem z kategorii niezwykle zaciętych. Ostatecznie jednak to Polak mógł cieszyć się z końcowego sukcesu, pokonując swojego rywala wynikiem 6:3, 7:6(4), 7:6(6).