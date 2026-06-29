Majchrzak z "awansem" na Wimbledonie. Wspaniały początek dnia w Londynie

W piątek Kamil Majchrzak poznał swojego pierwszego przeciwnika w singlowej drabince Wimbledonu. Podczas ceremonii losowania okazało się, że nasz reprezentant trafił na tego samego przeciwnika, co na otwarcie tegorocznego Roland Garros. Podczas paryskiego Szlema Alejandro Tabilo zdominował Polaka, pewnie zwyciężył po trzysetowej batalii. Wówczas zawodnik z Chile miał jednak więcej argumentów od tenisisty pochodzącego z Piotrkowa Trybunalskiego.

Na trawie Majchrzak powinien być bardziej konkurencyjny dla Tabilo. Zwłaszcza, że w ostatnich kilku tygodniach potwierdził, że Kamil świetnie czuje się na tej nawierzchni. Zdobył swój premierowy tytuł w głównym cyklu ATP, wygrywając imprezę rangi "250" w 's-Hertogenbosch. Dokonał tej sztuki w spektakularnym stylu, pokonując na koniec turnieju trzech graczy z czołowej "10" rankingu. W najnowszym rankingu, który ukazał się tuż przed Wimbledonem, nasz reprezentant zameldował się 45. miejscu - najwyższym w dotychczasowej karierze.

Wimbledon: Radosna wiadomość dla Kamila Majchrzaka

W tegorocznej edycji londyńskich zmagań Majchrzak będzie bronił punktów za czwartą rundę singla sprzed 12 miesięcy. W sobotę miał okazję potrenować z Jannikiem Sinnerem. Tymczasem dziś o poranku dotarła znakomita informacja ws. tenisisty z Piotrkowa Trybunalskiego. Okazało się, że Kamil oraz Karol Drzewiecki otrzymali "awans" do głównej drabinki w grze podwójnej. Nasi reprezentanci weszli z pozycji oczekujących za duet Mattia Bellucci/Ethan Quinn, który wycofał się z rozgrywek z powodu problemów zdrowotnych Włocha.

W związku z tym będziemy mieli aż czterech Polaków w pierwszej rundzie męskiego debla. Karol Drzewiecki oraz Kamil Majchrzak zmierzą się na "dzień dobry" z parą Fernando Romboli/John-Patrick Smith. Z kolei Jan Zieliński i Brytyjczyk Luke Johnson zagrają z teamem Jakub Paul/Ryan Seggerman. W deblowej drabince jest także Filip Pieczonka, występujący w duecie z Vitem Koprivą. Polak i Czech trafili na parę Yannick Hanfmann/Jan-Lennard Struff.

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Główne zmagania w Londynie potrwają do 12 lipca. Najważniejsze informacje dotyczące Wimbledonu można śledzić za pomocą specjalnej zakładki na stronie Interia Sport.

Kamil Majchrzak Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Karol Drzewiecki Andrzej Grupa INTERIA.PL

Jan Zieliński ALEX NICODIM East News





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