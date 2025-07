"Kamil Majchrzak już z życiowym wynikiem na Wimbledonie. Na tej nawierzchni, z którą ma tak miłe wspomnienia, dołączył do dużego tenisa we wspaniałym stylu. Polak w elicie turnieju, a to nie koniec. Serwisowe bomby to było za mało, by Rinderknech uratował się w tym meczu" - pisze Artur Gac z Interii Sport, który na żywo śledził zmagania Polaka.

"Against All Odds" - taki cytat ma wytatuowany na swoim przedramieniu Kamil Majchrzak. Wbrew wszystkiemu, co go spotkało - wrócił do gry. Wbrew wszystkim głosom, jak ciężko będzie odbudować ranking - wrócił do TOP 100. Wbrew wszystkim wynikom z ostatnich dwóch miesięcy - awansował pierwszy raz w karierze do drugiego tygodnia w Wielkim Szlemie. Dla tego gościa nie ma rzeczy nie do zrobienia. I nigdy nie wolno go skreślać. Kamil Majchrzak, zasłużyłeś i zapracowałeś na to wszystko. Nic i nikt Ci tego nie odbierze. Spełniaj swoje marzenia dalej. Duma max, szefie" - pisze Szymon Przybysz z "Tenis by Dawid".