Majchrzak już po kolejnym starciu w Wimbledonie. Meczbol obroniony asem z 2. serwisu

Kamil Majchrzak otworzył tegoroczny Wimbledon od zwycięstwa bez straty seta przeciwko Alejandro Tabilo. Nasz reprezentant zrewanżował się zawodnikowi z Chile na porażkę, jaką poniósł kilka tygodni temu podczas Roland Garros. Jeszcze przed pierwszym meczem 30-latka w singlu stało się jasne, że zobaczymy go także w deblu. Razem z Karolem Drzewieckim dostali się z listy alternatywnej do drabinki w grze podwójnej. Dzięki temu mieliśmy trzy duety z polskimi akcentami po stronie mężczyzn.

Na dziś zaplanowano spotkania Jana Zielińskiego oraz teamu Kamil/Karol. Pierwszy z nich i grający z nim w parze Luke Johnson ulegli w starciu z duetem Jakub Paul/Ryan Seggerman 4:6, 4:6. Potem mogliśmy się emocjonować spotkaniem z udziałem Majchrzaka i Drzewieckiego. Na ich drodze znaleźli się Fernando Romboli oraz John-Patrick Smith. Panowie stworzyli znakomite widowisko, będące doskonałą reklamą debla. Pojedynek potrwał ponad 2,5 godziny.

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Kamil i Karol szukali swojej szansy na przełamanie już na początku spotkania. W premierowym gemie wypracowali sobie break pointa, ale ostatecznie rywale utrzymali serwis. W następnych minutach oba duety kontrolowały sytuację. Taki stan rzeczy potrwał do jedenastego rozdania. Wówczas Majchrzak i Drzewiecki zgarnęli przełamanie, mimo że było już 30-15 dla rywali. Po zmianie stron udało się zakończyć partię wynikiem 7:5 na korzyść polskiego teamu.

W drugim secie nasi reprezentanci mieli break pointa w dziewiątym gemie, ale tym razem do żadnego przełamania nie doszło. Zobaczyliśmy ekscytujący tie-break, w którym pojawiły się łącznie dwa meczbole dla Majchrzaka i Drzewieckiego. Przy pierwszym minimalną pomyłkę z returnu zaliczył Kamil. Drugiej też nie udało się wykorzystać. Gdy na tablicy wyników było 9-9, kosztowną pomyłkę zaliczył Karol. Ostatecznie Romboli i Smith wygrali tę odsłonę 7:6(9) i przedłużyli emocje na korcie numer 4.

Podczas decydującej partii Polacy znów mieli piłki na przełamanie: w drugim i ósmym gemie - i to po dwie z rzędu. Finalnie znów doszło do tie-breaka, ale ze względu na ostatnią partię, mowa o tym do 10 wygranych punktów. Majchrzak i Drzewiecki gonili rywali, wyrównali na 7-7. Wtedy niestety znów niefortunnie potoczyła się akcja z perspektywy Karola. Rywale dostali dwa meczbole. Pierwszego Drzewiecki obronił... asem z drugiego podania. Potem przeciwnicy mieli wymianę przy własnym serwisie.

Toczyła się zacięta walka, w pewnym momencie wszyscy patrzyli, gdzie poleci piłka po zagraniu Karola. Niestety, wylądowała na aucie. To oznaczało, że Fernando oraz John-Patrick po 2 godzinach i 33 minutach rywalizacji mogli cieszyć się z triumfu 5:7, 7:6(9), 7:6(8). Nasi reprezentanci dali z siebie wszystko, ale niestety - nie wystarczyło to do wygranej. Tym samym w męskim deblu pozostaje nam już tylko Filip Pieczonka, który zagra w duecie z Vitem Koprivą. Z kolei Kamil może się skupić na zmaganiach w singlu.

Główne zmagania w Londynie potrwają do 12 lipca. Najważniejsze informacje dotyczące Wimbledonu można śledzić za pomocą specjalnej zakładki na stronie Interia Sport.

Karol Drzewiecki Andrzej Grupa INTERIA.PL

Kamil Majchrzak Kirill KUDRYAVTSEV / AFP AFP

Jan Zieliński ALEX NICODIM East News





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