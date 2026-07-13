Maja Chwalińska obnażona. Te słowa zabolą. "Nie ma we mnie wiary"

Michał Chmielewski

Michał Chmielewski

W kilka tygodni Maja Chwalińska stała się międzynarodową gwiazdą tenisa. Ostatnio rywalizowała na Wimbledonie, gdzie wyeliminowała ją kontuzja. Po powrocie do zdrowia Polka wróci na światowe korty, aby sprawiać kolejne sensacje. Czy jej styl gry sprawi trudności kolejnym przeciwniczkom? - Niestety nie ma we mnie przesadnej wiary - mówi Mirosław Żukowski.

Maja Chwalińska w zielonej kurtce sportowej z logotypami Lotto i Orlen, na tle z rozmytymi emblematami
Maja ChwalińskaTomasz Jastrzebowski/REPORTEREast News

Na przełomie maja i czerwca Maja Chwalińska rzuciła na kolana cały tenisowy świat. Jako pierwsza kwalifikantka w historii dotarła do finału Rolanda Garrosa. Po trzech tygodniach zmagań przegrała dopiero z Rosjanką Mirrą Andriejewą.

Kapitany występ w Paryżu sprawił, że Polka otrzymała "dziką kartę" od organizatorów Wimbledonu. Na trzecim Wielkim Szlemie w sezonie przegrała z Mayanchayą Sawangkaew 6:2, 5:7, 2:6 w bardzo smutnych okolicznościach. Przy piłce meczowej poślizgnęła się w ten sposób, że nabawiła się lekkiego skręcenia kostki. Nie zamierzała skreczować. Walczyła do końca, nawet mimo nieuchronnej porażki.

Wydał bolesny werdykt ws. Chwalińskiej

Nasza rodaczka prezentuje bardzo unikatowy, wręcz staromodny na tle czołówki touru styl gry. Lubi "podnieść piłkę", zagrać głęboko z rotacją, zaskoczyć przeciwniczkę agresywnym dojściem do siatki, dokładnym skrótem, lobem. Często wymiany w jej spotkaniach nie są rytmiczne. Chwalińska potrafi przeciwstawić się tym, które bazują na sile i szybkości zagrań.

Czy taki rodzaj tenisa w obecnej rzeczywistości ma rację bytu? - Niestety nie ma we mnie przesadnej wiary, że taki styl gry, jak prezentuje Maja, da długotrwałe sukcesy - powiedział wprost Mirosław Żukowski w programie "Halo tu Wimbledon" na antenie Polsatu Sport.

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Choć ekspert mocno doceniał piękno specyfiki gry 25-latki, to nie ukrywał, że na dłuższą metę trudno będzie walczyć o najwyższe cele. - To jest piękne, będziemy się zachwycali, tak jak zachwycaliśmy się Agnieszką Radwańską, natomiast na seryjne wygrywanie Wielkich Szlemów - o czym już niektórzy optymiści zaczęli mówić - to raczej nie ma co marzyć - tłumaczył.

- Maja ma 25 lat. Jest już tenisistką i kobietą po pewnych przejściach. Ja mam nadzieję, że już w tej chwili, kiedy ona przetrawi swój nowy status, tego typu stresu nie będzie - dodawał Żukowski, odnosząc się do słów samej Chwalińskiej, która nie ukrywała, że historyczny występ na Rolandzie Garrosie miał wpływ na jej sferę emocjonalną, generując stres i presję związaną z oczekiwaniami.

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Kobieta w zielonej bluzie sportowej z logo sponsora, siedząca przy mikrofonie podczas konferencji prasowej, z wyrazem twarzy sugerującym niezadowolenie lub zakłopotanie.
Maja ChwalińskaTomasz JastrzębowskiEast News
Maja Chwalińska rywalizowała z Cristiną Bucsą podczas turnieju WTA 1000 w Madrycie
Maja Chwalińska rywalizowała z Cristiną Bucsą podczas turnieju WTA 1000 w MadrycieFOTO OLIMPIK / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFPAFP
Kobieta o jasnych włosach w białym swetrze idzie w towarzystwie mężczyzny w niebieskiej marynarce, oboje wyglądają na skupionych.
Maja ChwalińskaAliaksandr ValodzinEast News


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