Magdalena Fręch - Victoria Mboko. Wimbledon [RELACJA NA ŻYWO, WYNIK]

Reprezentantka Kanady poległa wcześniej w finale kwalifikacji z niżej notowaną Australijką Priscillą Hon. Nagła roszada wcale nie musi być dobrą wiadomością dla Magdaleny Fręch. Choć Victoria Mboko ma znacznie gorszy ranking niż Anastazja Potapowa, jest na fali wznoszącej, która wyniosła ją - jak na razie - do czołowej setki. Warto zwrócić na jej wynik z niedawnego Rolanda Garrosa, gdzie odpadła dopiero w III rundzie, kiedy pokonała ją Qinwen Zheng.

Niestety kolejnym złym prognostykiem przed tym spotkaniem jest tegoroczna forma Fręch na trawie. Polka przegrała aż trzy z czterech meczów na tej nawierzchni, opadając po pierwszych grach w Londynie i Bad Homburg. Co należy podkreślić to fakt, że jedyne starcie wygrała z nie byle kim, bo znakomitą w ostatnich miesiącach Mirrą Andriejewą. Podczas rywalizacji w Berlinie odpadła jednak już w kolejnej rundzie z Amandą Anisimovą. Rzecz jasna będzie to pierwsze bezpośrednie Fręch z Mboko.