Magda Linette świętuje, wspaniała nowina prosto z Londynu. Polka zagra w kolejnej rundzie

Magda Linette przyjeżdżała na Wimbledon z nadzieją, że w końcu uda jej się przerwać zła passę w singlu na imprezach wielkoszlemowych. Nasza reprezentantka swój ostatni mecz w grze pojedynczej w tego rodzaju rozgrywkach wygrała podczas US Open 2023, czyli blisko dwa lata temu. Niestety, podczas turnieju w Londynie niefortunna seria została przedłużona. Poznanianka zanotowała ósmą porażkę z rzędu. Tym razem pokonała ją Elsa Jacquemot. 33-latka przez długi czas nadawała ton rywalizacji w trzecim secie, ale ostatecznie to Francuzka triumfowała 6:7(7), 6:1, 6:4 i zameldowała się w drugiej rundzie singla.

Dla Magdy nie oznaczało to jednak końca przygody z imprezą w Wielkiej Brytanii. Wciąż pozostawała bowiem z szansą na dobry wynik w deblu. Dzisiaj przystępowała do pierwszego spotkania. Początkowo miało się ono odbyć wczoraj, ale ze względu na opóźnienia spowodowane opadami deszczu organizatorzy przełożyli mecz na czwartek. Polka stanęła do walki w duecie ze swoją przyjaciółką - Bernardą Perą. Razem z Amerykanką nie były faworytkami starcia. A to dlatego, że po drugiej stronie siatki zameldowały się utytułowane Japonki - Shuko Aoyama i Ena Shibahara. Mimo to Magda i Bernarda sprawiły miłą niespodziankę, eliminując zawodniczki z Azji.