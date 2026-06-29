Magda Linette - Mirra Andriejewa. O której i gdzie oglądać? [TRANSMISJA, WIMBLEDON]

Mecz Magda Linette - Mirra Andriejewa w I rundzie Wimbledonu 2026 zostanie rozegrany dzisiaj 29 czerwca jako trzeci od godziny 14:00 na korcie numer 1 (bezpośrednio po spotkaniu Cilic - Miedwiediew). Transmisję na żywo w TV z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanale kanałach Polsatu Sport 1 i Polsatu Sport Premium 1. Z kolei stream online będzie dostępny dla abonentów platformy Polsat Box Go. Relacja tekstowa oraz wynik na stronie Interii Sport.

Magda Linette - Mirra Andriejewa. Forma tenisistek i historia bezpośrednich pojedynków

Magda Linette (WTA 59) w Roland Garros dotarła do III rundy, w której wyeliminowała ją Iga Świątek. Po turnieju na paryskich kortach rozpoczął się sezon na trawie, a Polka wzięła udział w zawodach w holenderskim S-Hertogenbosch, gdzie wypadła całkiem nieźle. Nasza tenisistka dotarła do ćwierćfinału, ale w nim musiała uznać wyższość Barbory Krejcikovej, która wygrała 6:3, 7:6(4). Co ciekawe, Linette rozegrała jeszcze jedno, ostatnie starcie przed Wimbledonem w turnieju towarzyskim The Boodles Tennis na terenie Stoke Park. Zmierzyła się w nim z Mają Chwalińską i pokonała finalistkę tegorocznego Roland Garros.

To można by uznać za dobrym omen przed pojedynkiem z Mirrą Andriejewą (WTA 5), czyli triumfatorką zmagań w Paryżu. Na dodatek Andriejewa ma za sobą tylko jeden mecz na trawie w tym roku i to na dodatek przegrany. Rosjanka uległa swojej rodaczce Jekaterinie Aleksandrowej 3:6, 4:6 podczas turnieju w Bad Homburg i już po pierwszym spotkaniu pożegnała się z rywalizacją.

Nie zmienia to jednak faktu, że to właśnie Andriejewa jest faworytką w meczu z Linette. Poza formą i triumfem w Paryżu za Rosjanką przemawia także bilans bezpośrednich pojedynków. Obie tenisistki zagrały przeciwko sobie jak dotąd czterokrotnie i co ciekawe, wszystkie te spotkania rozstrzygnęły się w dwóch setach. Trzy wygrała Andriejewa, w tym dwa ostatnie. Natomiast Linette pokonała tegoroczną triumfatorkę Roland Garros właśnie na paryskich kortach, tyle że podczas igrzysk olimpijskich 2024. Która z tenisistek tym razem przechyli szalę zwycięstwa na swoją korzyść?

Magda Linette - Mirra Andriejewa. Wimbledon. O której i gdzie obejrzeć? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Mecz Magda Linette - Mirra Andriejewa w I rundzie Wimbledonu 2026 zostanie rozegrany dzisiaj 29 czerwca jako trzeci od godziny 14:00 na korcie numer 1 (bezpośrednio po spotkaniu Cilic - Miedwiediew). Relacja tekstowa oraz wynik na stronie Interii Sport.

Transmisję na żywo w TV z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanale kanałach Polsatu Sport 1 i Polsatu Sport Premium 1. Z kolei stream online będzie dostępny dla abonentów platformy Polsat Box Go.

Magda Linette i Mirra Andriejewa OSCAR DEL POZO East News

Magda Linette Glyn Kirk AFP





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