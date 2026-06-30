Dopiero co emocjonowaliśmy się paryskim Wielkim Szlemem i przepiękną bajką, do której zaprosiła nas Maja Chwalińska, największa rewelacja trzech tygodni we Francji. Los jednak bywa przewrotny, tym razem według okrutnego scenariusza jakby chciał odebrać 24-latce to wszystko, czego tyle co doświadczyła. W finale pokonała ją Mirra Andriejewa, ale historią Polki i tak żył cały tenisowy świat.

Magda Linette: Czułam, że nie wykorzystałam tego, co wypracowałam

Napędzoną Rosjankę, prowadzoną przez byłą gwiazdę kobiecego touru Conchitę Martinez, w Londynie turniejowa drabinka skrzyżowała już w pierwszej rundzie z inną Polką, Magdą Linette. Faworytką była oczywiście genialna 19-latka, ale starsza o piętnaście lat Poznanianka pozostawiła po sobie bardzo dobre wrażenie. W pomeczowym wywiadzie nastolatka ciepło mówiła o rywalce i można było odnieść wrażenie, że w tych komplementach nie było kurtuazji.

- Były szanse, były. O tyle fajnie, że doprowadzałam do sytuacji, gdzie bardzo dużo zależało ode mnie. Próbowałam grać dość agresywnie i prowadzić grę, bardzo często to mi się udawało. Szkoda tych szans, które sobie wypracowałam, więc na pewno nie będę spać spokojnie - żałowała Linette, z którą spotkaliśmy się w gronie polskich dziennikarzy.

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Na trybunach efektownego stadionu z kortem numer 1 zasiadło wielu Polaków, doping dla podopiecznej Agnieszki Radwańskiej był imponujący, ale nie mogła odżałować wydarzeń z końcówki drugiego seta. Wydawało się, że Linette znalazła doskonały moment, by nadać inny bieg wydarzeniom. Przełamała Andriejewą, doprowadziła do stanu 4:4. Następnie przy swoim serwisie stoczyła bardzo zaciekłą walkę, jeden punkt dzielił ją od wygranej, ale też parokrotnie broniła break pointa. Za czwartym razem już nieskutecznie.

To wywołało w niej wielką złość. Gdy Linette schodziła na przerwę, z całych sił uderzyła rakietą w krzesło i swoją torbę. Usiadła, a porzucone narzędzie pracy leżało obok na trawie.

- Byłam sfrustrowana, bo po raz kolejny wyszłam z dość trudnej sytuacji. Byłam zła, bo miałam wrażenie, że wypracowałam z dwie-trzy szanse. Tak jak w pierwszym secie miałam okazje do tego, żeby być w lepszej pozycji w wymianach, ale nie wykończyłam tych uderzeń, tylko je zepsułam. A że takich szans jest naprawdę bardzo mało, więc dlatego byłam sfrustrowana. Wiedziałam, że nieczęsto zwłaszcza na trawie będzie mi łatwo znowu przełamać Mirrę. Czułam, że nie wykorzystałam tego, co sobie wypracowałam - nie mogła odżałować.

Czy takie porażki z mocnymi zawodniczkami powodują, że wyciąga się z nich pozytywy, czy mimo wszystko trudno je znieść?

- Na pewno można, bo jeśli wiem, że przeciwniczka dopiero co wygrała turniej Wielkiego Szlema, a gram z nią zacięty mecz, to oznacza, że też prezentuję się bardzo dobrze. Frustrujące jest to, że chciałoby się zagrać taki mecz w późniejszej rundzie - podkreśliła.

Toteż dlatego wzbroniła się przed oceną emocjonalności u Mirry, zaznaczając tylko na swoim przykładzie, że istnieje cienka granica, gdy takie dodanie sobie animuszu pomaga lub zaczyna przeszkadzać. Jako przykład "idealnego frustrata" podała Novaka Djokovicia, który w takich momentach gra świetnie.

Odnośnie samej Mirry, Linette nieco bardziej przeanalizowała grę Rosjanki, której wielu wróży rychłe objęcie prowadzenia w rankingu WTA. Charakteryzując jej tenis, zwróciła uwagę na kilka elementów.

- Przede wszystkim bardzo dobrze serwowała, zwłaszcza w tym meczu. Grała mi regularnie 120 mil na godzinę, a do tego kierunki były naprawdę bardzo dobre. I to jest pierwsza rzecz, którą wywiera presję, mimo że w ostatnim czasie returnuję bardzo dobrze, nad czym sporo czasu pracowałam. Do tego oczywiście gra bardzo dobrze z bekhendu, prowadzi nim grę, a to jedno z tych uderzeń, przy którym ja staram się być bardzo uważną, aby tym lepiej jakościowo zagrać na tę stronę - odparła.

Przed Magdą jeszcze deblowa rozgrywka w Londynie w parze z Amerykanką Ivą Jovic. Plan na później? - Ateny, Praga, nie wiem czy będzie Waszyngton, który jeszcze pozostaje niewiadomą. A następnie już tysięczniki i US Open.

Z Londynu - Artur Gac

Mirra Andriejewa Tolga Akmen EPA

Magda Linette Tolga Akmen EPA





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