Kyrgios w boksie gwiazdy. Musiała się tłumaczyć, zdjęcie obiegło internet

Co jakiś czas sportowiec z Antypodów wciela się również w eksperta. Z jego usług w przeszłości korzystała stacja BBC. No właśnie, w przeszłości. Podczas tegorocznego Wimbledonu otrzymał on wolne. Oczywiście nie obyło się bez komentarza. "To przykre, ale to prawdopodobnie ich strata bardziej niż moja" - oznajmił dla "The Guardian". "Rozumiem, że mają Chrisa Eubanksa [Amerykanina, który obecnie zajmuje 108. miejsce w rankingu], ale nie pokonał on najlepszego tenisisty wszech czasów wiele razy" - dodał w tym samym wywiadzie.