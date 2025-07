Kuriozalne sceny na Wimbledonie. "Nigdy wcześniej czegoś takiego nie widziałam"

Laura Siegemund (104. WTA) w tegorocznej edycji Wimbledonu poczyna sobie wyśmienicie. W trzech pierwszych meczach nie straciła seta. Kolejno za turniejową burtę wyrzucała Peyton Stearns, Leylah Fernandez i Madison Keys.

Ta ostatnia to obecnie ósma rakieta świata i triumfatorka tegorocznego Australian Open. Stawiana była w roli faworytki. Tym razem nie sprostała jednak wyzwaniu, ulegając Niemce 3:6, 3:6.

Siegemund zagra o ćwierćfinał Wimbledonu. W Londynie nigdy nie dotarła tak daleko

Część dziennikarzy i co bardziej spostrzegawczych widzów zauważyła, że Siegemund w trakcie gry wymienia rakietę... po każdym gemie. Innej używa do serwisu, innej do returnu. Nie chciała jednak rozwodzić się nad przyczynami takiego stanu rzeczy.

- Nie chcę skłamać, ale z taką sytuacją chyba nie spotkałam się nigdy wcześniej - zagadnęła ją jeszcze na korcie prowadząca pomeczowy wywiad.

- Myślę, że to jest coś, co tylko ja rozumiem. Nawet jeśli to wytłumaczę, prawdopodobnie każdy zapyta: co ona miała na myśli? Wiem, że to trochę dziwne - odpowiedziała 37-latka.

W 1/8 finału imprezy wielkoszlemowej Siegemund zameldowała się po raz pierwszy od 2020 roku. Jednocześnie jest to dla niej najlepszy wynik na kortach Wimbledonu w dotychczasowej karierze. Do tej pory docierała co najwyżej do III rundy.

Po raz drugi w tym roku okazała się lepsza od tenisistki z TOP10 światowego rankingu. Wcześniej z kwitkiem odprawiła Qinwen Zheng w Australian Open. W II rundzie wygrała wówczas z aktualną mistrzynią olimpijską 7:6, 6:3.

W niedzielę o ćwierćfinał Wimbledonu niemiecka zawodniczka zmierzy się z Argentynką Solaną Sierrą (101. WTA).

Polsat Sport Polsat Sport

Laura Siegemund David Gray AFP

Laura Siegemund FRANK MOLTER/DPA Picture-Alliance via AFP AFP

Wyczyn Laury Siegemund w kwalifikacjach do Miami Open przykuł uwagę FLAVIU BUBOI / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP