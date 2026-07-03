Księżna Kate oficjalnie zrywa z królewską tradycją. Zaskoczenie na Wyspach

Księżna Kate pojawiła się na Wimbledonie w czwartym dniu turnieju, a przy okazji - jak donosi zagraniczna prasa - złamała tradycję. Mecz Brytyjczyka Arthura Fery'ego z Finem Otto Virtanenem obejrzała nie z loży królewskiej, a z trybuny. Usiadła obok byłego półfinalisty Tima Henmana, wdając się z nim w dyskusję.

Decyzja żony Williama o pominięciu przeznaczonej dla specjalnych gości loży wydaje się drobnostką, lecz w konserwatywnym świecie monarchii gest ten ma znaczenie.

Księżna Kate obejrzała na żywo także mecz Brytyjki Katie Swan i Madison Keys ze Stanów Zjednoczonych. Zajęła miejsce u boku byłego lidera rankingu, Sir Andy'ego Murraya, z którym prywatnie przyjaźni się.

W obu przypadkach pojawienie się na trybunach Kate zostało szybko dostrzeżone przez kibiców. Ci powitali księżną brawami i wiwatami.

Kate wróciła na Wimbledon. Od razu zauważono jedno

Księżna Kate, dzięki decyzji królowej Elżbiety II, od 10 lat jest patronką All England Lawn Tennis and Croquet Club, czyli organizatora Wimbledonu. Co roku zwyczajowo wręcza trofea dla zwyciężczyni i zwycięzcy turnieju.

Przez wzgląd na chorobę od 2023 roku żona Williama ograniczyła obecność na Wimbledonie do minimum i na żywo oglądała tylko finały. Wcześniej na kortach można było spotkać ją częściej.

To oznacza, że jej ostatnia wizyta już w czwartym dniu turnieju jest pewnym przełomem. Odczytuje się ją jako powrót do pełniejszego harmonogramu obowiązków. To jednak nie wszystko.

Głośno o braku tego szczegółu w ubiorze księżnej Kate na Wimbledonie

U Kate zauważono jeszcze jedno odstępstwo od normy. Przy jej stroju, po raz pierwszy od dawna, zabrakło charakterystycznej fioletowo-czarnej broszki w kształcie wstążki. Był to element charakteryzujący jej wimbledońską garderobę. Aż do teraz.

"Jej brak natychmiast przykuł uwagę obserwatorów królewskiego stylu, co stanowiło rzadkie odejście od tradycji, którą kultywowała przez lata" - opisuje magazyn "Hola".

Broszka miała być czymś więcej niż tylko dodatkiem. Jej kolory odzwierciedlały oficjalną paletę barw All England Lawn Tennis and Croquet Club. Był to też symbol roli, jaką Kate odgrywa w strukturach organizacji.

Wiadomo, co księżna Kate powiedziała do Igi Świątek

Broszka była przypięta do stroju księżnej m.in. w zeszłym roku, kiedy to Kate wręczała Idze Świątek zwycięskie trofeum. Panie miały okazję zamienić kilka zdań, a po wszystkim tenisistka lakonicznie opowiedziała o spotkaniu.

"Po prostu mi pogratulowała i powiedziała kilka miłych słów o moim występie" - przekazała wówczas Iga, pytana o to, co usłyszała od żony następcy brytyjskiego tronu.





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