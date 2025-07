Koszmar mistrzyni Wimbledonu w cieniu wygranej Świątek. Na czerwono, WTA potwierdza

Polscy kibice tenisa od kilkudziesięciu godzin znajdują się w szampańskim nastroju . Ogromna w tym zasługa Igi Świątek, która jako pierwsza Polka wygrała singlowe zmagania seniorów na Wimbledonie. I to w nie byle jakim stylu. Podopieczna Wima Fissette'a w drodze do finału straciła zaledwie jednego seta. W starciu o trofeum zdemolowała natomiast Amandę Anisimovą. Amerykanka nie wygrała choćby gema, po ostatniej piłce zalała się łzami.

"Jesteś niesamowitą zawodniczką i pokazałaś to dzisiaj. Jesteś wielką inspiracją dla mnie, to były niesamowite dwa tygodnie dla ciebie. Wygrałaś Wimbledon w swoim pierwszym finale . Gratulacje dla ciebie i twojego zespołu" - oznajmiła reprezentantka USA po ostatniej piłce, z coraz większym trudem wypowiadając kolejne słowa. Nieco poprawi się jej jednak humor po tym, gdy zobaczy najnowsze zestawienie WTA. O awansie Igi Świątek na trzecią lokatę już pisaliśmy. W górę powędrowała także Amerykanka. Obecnie jest siódma.

Ale nie każda z tenisistek na Wimbledonie 2025 odtrąbiła sukces. Z zawodami na etapie trzeciej rundy pożegnała się między innymi Barbora Krejcikova. Przy nazwisku Czeszki na oficjalnej stronie WTA znalazł się czerwony kolor. Powód? Ogromny spadek w rankingu . Obywatelka naszych południowych sąsiadów powędrowała w dół aż o 62 pozycje. 29-latka obecnie znajduje się na 78 miejscu. To efekt odjęcia sporej liczby punktów wywalczonych w zeszłym roku na trawiastych kortach.

Przy okazji aktualizacji zestawienia warto zwrócić także uwagę na Laurę Siegemund. Niemka sprawiła miłą niespodziankę swoim sympatykom, docierając do ćwierćfinału imprezy. Nagroda? 50 pozycji w górę. A być może to nie koniec. Doświadczona sportsmenka na pewno zechce pójść za ciosem choćby przy okazji zbliżającego się wielkimi krokami US Open.