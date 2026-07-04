Koszmar "dwójki" rankingu. Żegna się z Wimbledonem. Była na ścieżce Świątek

Wiceliderka rankingu WTA odpadła z Wimbledonu. Jelena Rybakina nie dała rady Elise Mertens, przegrała 6:7(4), 1:6 w nieco ponad półtorej godziny. Nie grała na swoim najwyższym poziomie, w żadnym przypadku nie może mówić o "przypadkowej" przegranej, jeśli w ogóle takowa w tenisie występuje.

A zaczęła dobrze - podtrzymała serwis i wypracowała sobie błyskawicznie dwa break pointy. Później było jednak coraz gorzej. W czwartym gemie pozwoliła oponentce na dwie szanse na przełamanie. Wtedy jeszcze nie utraciła serwisu, ale stało się to w siódmym. Od razu odrobiła stratę, tak samo zresztą jak po stanie 5:6, gdy Mertens podawała na seta. To oznaczało tie-breaka, który okazał się wyrównany. Kluczem były dwa mini breaki od 3-4. Mertens wtedy miała dwa setbole przy własnym serwisie i wykorzystała drugiego z nich.

Wimbledon 2026. Elise Mertens wygrała z Jeleną Rybakiną. Teraz starcie z Bouzkovą

Przebieg drugiej partii był zgoła inny. W swoich pierwszych trzech gemach serwisowych niżej notowana oddała tylko trzy punkty, do tego była skuteczna na returnie. Niebawem zrobiło się 1:5, a triumfatorka turnieju z 2022 roku stanęła pod ścianą. Szukała powrotu do meczu, ale bardziej przez błędy Mertens niż swoją poprawę poziomu. W ostatnim fragmencie starcia piłki stały się "cięższe", zobaczyliśmy nawet podwójny błąd, ale zawodniczka urodzona w Leuven dopięła swego.

W 1/8 finału zagra z Marie Bouzkovą. W półfinale teoretycznie może się zmierzyć z Igą Świątek. Sobotnie zwycięstwo było jej trzynastym w karierze nad przeciwniczką z TOP10, ale pierwszym na trawie.

Według rozstawienia przewidywaną rywalką dla Polki w 1/2 była właśnie Rybakina, ale marzenia o drugim triumfie na londyńskiej trawie musi odłożyć do kolejnego roku. W zeszłym również odpadła w 3. rundzie, wyeliminowała ją Clara Tauson. W 2024 r. dotarła do półfinału, a w 2023 do ćwierćfinału. Jej bilans meczów na Wimbledonie wynosi w tym momencie 23-5.

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Jelena Rybakina rywalizowała z Lois Boisson o awans do drugiej rundy Wimbledonu 2026 Kentaro Tominaga / Yomiuri / The Yomiuri Shimbun via AFP AFP

Elise Mertens, Stuttgart 2026 MARIJAN MURAT / DPA AFP

Elise Mertens w meczu z Mają Chwalińską JULIEN DE ROSA AFP





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