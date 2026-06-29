Kontuzja Chwalińskiej. Wielkie poruszenie w Londynie. Będzie nagroda pocieszenia

Na pierwszy występ Mai Chalińskiej w Wimbledonie czekaliśmy z narastającą niecierpliwością. Nie mogło być inaczej po jej fantastycznym występie w Roland Garros. Skoro w Paryżu dotarła do finału, dlaczego w Londynie miałoby być inaczej?

Polka przystąpiła do rywalizacji z "dziką kartą". Już w I rundzie szyki pokrzyżowała jej jednak kontuzja. W dodatku w absolutnie kluczowym momencie gry.

Maja Chwalińska kontuzjowana. Za sam udział w turnieju singlistek zgarnie jednak sowitą premię

W poniedziałkowe popołudnie rywalką Chwalińskiej (21. WTA) była Mananchaya Sawangkaew z Tajlandii. Zawodniczka notowana na 164. pozycji światowego rankingu skazywana była na porażkę. I rzeczywiście do pewnego momentu nic nie zapowiadało niespodzianki.

Dramat nastąpił przy prowadzeniu Polki 6:2, 5:2. Nasza tenisistka miała piłkę meczową, ale właśnie wtedy niefortunnie stąpnęła na kort i - jak się wydawało - doznała urazu w obrębie stopy. Po przerwie medycznej zdecydowała się wrócić do gry.

Ból i skurcze mięśniowe nie pozwoliły jednak Mai na podjęcie wyrównanej walki. Przegrała w drugim secie pięć gemów z rzędu. W decydującej partii prowadziła 2:0, ale ostatecznie poległa 2:6.

Tak zakończyła się jej przygoda z turniejem singlistek. Za sam udział w I rundzie Polka otrzyma 80 tys. funtów, co w przeliczeniu daje ok. 400 tys. złotych. Do tego - teoretycznie - może dojść premia za występ w deblu. Ten jednak stoi pod ogromnym znakiem zapytania.

Wieści prosto z Londynu o stanie zdrowia Chwalińskiej znajdziesz TUTAJ.

Pula nagród tegorocznej edycji Wimbledonu wynosi aż 64,2 mln funtów. Nigdy nie była bardziej okazała. Jest wyższa dokładnie o 20 proc. w porównaniu z poprzednim wydaniem. To efekt głównie nacisków ze strony uczestników i pojawiających się zapowiedzi bojkotu.

Wimbledon 2026 - premie finansowe (w funtach):

Zwycięzca: 3,6 mln (ok. 18 mln zł)

Półfinalista: 1,8 mln (ok. 9 mln zł)

Ćwierćfinał: 900 tys. (ok. 4,5 mln zł)

1/8 finału: 300 tys. (ok. 1,5 mln zł)

III runda: 185 tys. (ok. 925 tys. zł)

II runda: 126 tys. (ok.630 tys. zł)

I runda: 80 tys. (ok.400 tys. zł)

Maja Chwalińska KIRSTY WIGGLESWORTH East News

Maja Chwalińska KENTARO TOMINAGA AFP





Mananchaya Sawangkaew - Maja Chwalińska. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport