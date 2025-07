Koniec przygody Zielińskiego z Wimbledonem. Polak nie obroni tytułu

Jan Zieliński ubiegłoroczny Wimbledon będzie wspominał przez wiele lat, choć wszystko rozpoczęło się od rozczarowania. Polak w parze z Hugo Nysem odpadli bowiem już w pierwszej rundzie rywalizacji w grze podwójnej mężczyzn. Zieliński miał jednak jeszcze jedną szansę na danie sobie powodów do radości. Tą był występ w grze mieszanej wspólnie z doświadczoną Su-Wei Hsieh.

Turniej miksta łatwy dla polsko-tajwańskiej pary nie był, ale ostatecznie zakończył się wielką radością. Zieliński wspólnie ze swoją partnerką dotarli aż do meczu finałowego, choć po drodze były trudne momenty. Wszystkie zdołali jednak przezwyciężyć i o tytuł zagrali z meksykańskim duetem Gonzalez-Olmo. Ten mecz był dla Zielińskiego i jego partnerki dość łatwy, wygrali 6:4, 6:2.

W tym roku Zielińskiemu w deblu poszło lepiej. W parze z Adamem Pavlaskiem odpadł dopiero po trzecim meczu. Celem z pewnością jest jednak obrona tytułu w mikście. Polak z Tajwanką dotarli już do ćwierćfinału, a tam po drugiej stronie siatki czekała na nich para brytyjsko-brazylijska Salisbury - Stefani.

W pierwszym secie niestety to rywale "naszej" pary byli wyraźnie lepsi i choć ta partia zakończyła się dopiero tie-breakiem, to na korcie więcej dobrego działo się po stronie Brytyjczyka i Brazylijki. To oni wypracowali sobie aż cztery okazje na przełamanie, żadnej nie wykorzystali, ale optyczna przewaga znalazła odzwierciedlenie także w tej tenisowej dogrywce. Brazylijsko-brytyjska para wygrała 9:7 i wyszła na prowadzenie w całym meczu.